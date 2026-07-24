Economia

Live reúne orientações da especialista em carreira Ana Chauvet no dia 29 de julho

O LinkedIn deixou de ser apenas uma plataforma de busca de vagas e se consolidou como uma ferramenta de posicionamento, relacionamento e construção de reputação profissional. Para os estudantes, a presença estratégica na rede pode ampliar a visibilidade e aproximá-los de recrutadores, empresas e oportunidades de carreira antes mesmo da conclusão da graduação.

Segundo Ana Chauvet, LinkedIn Top Voice, reconhecida entre os Top 10 profissionais de RH do Brasil pelo Prêmio iBest e fundadora da AC Hunter, não é preciso ocupar um cargo de liderança ou acumular muitos anos de experiência para se destacar na plataforma. O algoritmo da rede não diferencia o tempo de carreira dos usuários, mas responde à clareza, à consistência e à estratégia de cada perfil.

Entre as principais recomendações da especialista estão manter o perfil completo e atualizado, apresentar com clareza a área de interesse, utilizar palavras-chave relacionadas à profissão e valorizar experiências acadêmicas, trabalhos voluntários, cursos e projetos desenvolvidos durante a faculdade.

A produção de conteúdo também pode contribuir para a construção de autoridade. Estudantes podem compartilhar aprendizados, experiências em projetos, participação em eventos e reflexões sobre temas relacionados à futura profissão. Mais do que publicar com frequência, o importante é manter coerência entre o conteúdo e o posicionamento profissional desejado.

Outro ponto fundamental é a construção de uma rede de contatos baseada em relacionamentos, e não apenas no número de conexões. Interagir com publicações, acompanhar profissionais e empresas e manter contato com professores e colegas são atitudes que podem gerar oportunidades ao longo da trajetória profissional.

“Queremos evidenciar ao público que a construção da carreira começa ainda durante a graduação. O LinkedIn pode ser um aliado importante para que eles deem visibilidade aos seus conhecimentos, projetos e objetivos profissionais”, afirma Andrey Neves, coordenador da área de Marketing da Wyden.

Já Kayque Ferraz, coordenador da área de Carreiras da Wyden, afirma que ” o mercado de trabalho está cada vez mais conectado, e saber comunicar competências, construir uma rede de relacionamentos e fortalecer a presença digital são diferenciais importantes para a empregabilidade. Essa live reforça o compromisso da Wyden em oferecer conteúdos atuais e relevantes, conectando nossos estudantes a Especialistas que podem contribuir de forma prática para o desenvolvimento de suas carreiras”.

As orientações serão aprofundadas durante a live Conexão Carreira — Construa uma jornada de alto impacto, promovida pela Wyden no dia 29 de julho, às 18h, no horário de Brasília.

Serviço

Live Conexão Carreira — Construa uma jornada de alto impacto

Data: 29 de julho

Horário: 18h, no horário de Brasília

Convidada: Ana Chauvet

Público: público em geral

Inscrições: https://www.wyden.com.br/lp-conexao-carreira