Investimento

Primeira parcela do benefício começou a ser paga nesta quinta-feira e alcança cerca de 123 mil servidores, aposentados e pensionistas.

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas iniciou, nesta quinta-feira (23), o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais da ativa, aposentados e pensionistas. O benefício será concluído na sexta-feira (24) e atenderá aproximadamente 123 mil pessoas.

Somado à folha salarial de julho, que será paga nos dias 30 e 31, o pagamento vai injetar cerca de R$ 1,4 bilhão na economia amazonense em apenas nove dias.

Quem recebe o 13º salário nesta etapa

Nesta quinta-feira, o pagamento contempla os servidores dos grupos 1 e 2, incluindo:

aposentados e pensionistas;

policiais militares e civis;

bombeiros militares;

servidores da Saúde da capital e do interior;

Defesa Civil;

Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar;

servidores do interior da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz);

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam);

Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror);

Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH);

Universidade do Estado do Amazonas (UEA);

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap);

Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf).

Os servidores que integram o grupo 3 receberão o benefício na sexta-feira (24).

Pagamento fortalece a economia do Amazonas

Segundo o Governo do Estado, a antecipação da primeira parcela do 13º salário é resultado do planejamento orçamentário e da gestão das contas públicas.

Além de beneficiar os servidores, a medida deve impulsionar diversos segmentos da economia, como comércio, serviços e atividades produtivas nos 62 municípios do Amazonas.

Folha de julho será paga nos dias 30 e 31

Após a conclusão do pagamento do 13º salário, o Governo do Amazonas efetuará o pagamento da folha salarial regular de julho nos dias 30 e 31.

Com os dois pagamentos, cerca de R$ 1,4 bilhão circularão na economia estadual em pouco mais de uma semana.

De acordo com o Executivo estadual, a iniciativa amplia o poder de compra das famílias, estimula a geração de renda e fortalece a atividade econômica em todo o estado, refletindo positivamente em diferentes setores da cadeia produtiva.

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