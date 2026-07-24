Manaus (AM) – O Governo do Amazonas iniciou, nesta quinta-feira (23), o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais da ativa, aposentados e pensionistas. O benefício será concluído na sexta-feira (24) e atenderá aproximadamente 123 mil pessoas.
Somado à folha salarial de julho, que será paga nos dias 30 e 31, o pagamento vai injetar cerca de R$ 1,4 bilhão na economia amazonense em apenas nove dias.
Quem recebe o 13º salário nesta etapa
Nesta quinta-feira, o pagamento contempla os servidores dos grupos 1 e 2, incluindo:
- aposentados e pensionistas;
- policiais militares e civis;
- bombeiros militares;
- servidores da Saúde da capital e do interior;
- Defesa Civil;
- Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar;
- servidores do interior da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz);
- Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam);
- Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror);
- Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH);
- Universidade do Estado do Amazonas (UEA);
- Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap);
- Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf).
Os servidores que integram o grupo 3 receberão o benefício na sexta-feira (24).
Pagamento fortalece a economia do Amazonas
Segundo o Governo do Estado, a antecipação da primeira parcela do 13º salário é resultado do planejamento orçamentário e da gestão das contas públicas.
Além de beneficiar os servidores, a medida deve impulsionar diversos segmentos da economia, como comércio, serviços e atividades produtivas nos 62 municípios do Amazonas.
Folha de julho será paga nos dias 30 e 31
Após a conclusão do pagamento do 13º salário, o Governo do Amazonas efetuará o pagamento da folha salarial regular de julho nos dias 30 e 31.
Com os dois pagamentos, cerca de R$ 1,4 bilhão circularão na economia estadual em pouco mais de uma semana.
De acordo com o Executivo estadual, a iniciativa amplia o poder de compra das famílias, estimula a geração de renda e fortalece a atividade econômica em todo o estado, refletindo positivamente em diferentes setores da cadeia produtiva.
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