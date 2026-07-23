INOVAÇÃO

Novo rótulo da marca alemã combina receita puro malte, zero álcool e 10 gramas de proteína, ampliando o portfólio de bebidas funcionais da Ambev.

De olho nas novas tendências de consumo, a Ambev amplia seu portfólio e lança a Spaten Pro. A novidade é uma cerveja escura do estilo alemão Munich Dunkel, sem álcool e com 10 gramas de proteína por unidade.

Com mais de 600 anos de tradição, a Spaten aposta no pioneirismo para liderar uma nova fase da categoria cervejeira. Além disso, a marca busca atender consumidores que procuram produtos funcionais sem abrir mão da experiência de beber cerveja.

Tecnologia une cerveja e proteína

A Ambev desenvolveu a Spaten Pro no Centro de Inovação e Tecnologia (CIT), no Rio de Janeiro. Para isso, reuniu nutricionistas, médicos nutrólogos, engenheiros de alimentos e mestres-cervejeiros.

O principal desafio foi incorporar proteína à receita puro malte sem alterar o sabor da bebida. Como resultado, a cerveja preserva o perfil sensorial do estilo Munich Dunkel. A receita traz notas de malte tostado, caramelo, baunilha e cacau.

“Spaten Pro chega para iniciar um novo capítulo de inovação no mercado cervejeiro. Como líderes da categoria cervejeira, estamos mostrando mais uma vez que a nossa capacidade de inovar combinada com a tradição secular das nossas marcas podem ajudar na criação da próxima fase de evolução da categoria cervejeira, agregando ao nosso portfólio algo que diferentes tipos de consumidores vêm pedindo. Além de inspirar a indústria, como já acontece há muito tempo”, afirma Dani Waks, vice-presidente de Marketing da Ambev.

Categoria acompanha mudanças no consumo

Segundo a Ambev, o lançamento acompanha uma transformação no comportamento dos consumidores. Atualmente, eles buscam produtos que se adaptem a diferentes momentos da rotina.

Por isso, a empresa investe em um portfólio mais diversificado. A estratégia inclui cervejas com álcool, sem álcool e opções voltadas para diferentes estilos de vida.

“A nossa proposta é sempre ampliar as possibilidades de escolha dentro da categoria cervejeira. A cerveja é uma categoria versátil, que nos permite criar novos líquidos e sabores, seja com álcool ou sem. A Spaten Pro foi desenvolvida para consumidores que já incorporam proteína na rotina e procuram produtos que se encaixem em diferentes ocasiões da sua jornada de consumo”, explica Valdecir Duarte, VP de Supply da Ambev e mestre-cervejeiro.

Linha amplia escolhas equilibradas

Além disso, a Spaten Pro passa a integrar o portfólio de “escolhas equilibradas” da Ambev. A plataforma reúne cervejas sem glúten, zero álcool, zero açúcar e com menos carboidratos. Entre elas estão Stella Pure Gold, Michelob Ultra, Corona Cero e Skol Zero Zero.

“A verdadeira disrupção acontece quando a inovação expande as fronteiras da categoria. Foi o que fizemos no mercado brasileiro sendo pioneiros no Brasil ao lançar a Skol Zero Zero, a Stella Pure Gold sem glúten e a Corona Cero com Vitamina D”, afirma Dani Waks.

Nesse contexto, a executiva ressalta que os hábitos de consumo mudaram. Por isso, oferecer mais alternativas fortalece toda a categoria.

“O consumidor não escolhe mais apenas uma única marca. Ele faz escolhas diferentes ao longo do dia, da semana e da vida. Quanto mais conseguirmos oferecer opções capazes de acompanhar esses diferentes momentos, como as cervejas zero álcool, mais fortalecemos a categoria cervejeira como um todo. Como líderes, nosso papel é contribuir para a evolução da categoria, antecipando as transformações do mercado e entregando soluções inovadoras. Só uma companhia com a força da Ambev é capaz de unir tradição, escala e inovação para impulsionar a evolução da categoria”, conclui.

A Spaten Pro chegará ao mercado em setembro. Inicialmente, o lançamento ocorrerá em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Centro de inovação acelera novos produtos

O Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) da Ambev concentra o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias da companhia. Localizado no Parque Tecnológico da UFRJ, no Rio de Janeiro, o espaço já criou produtos como Stella Pure Gold, Skol Zero Zero e Guaraná Antarctica com fibras.

Inaugurado em 2018, o centro recebeu investimento de R$ 180 milhões. Atualmente, reúne mestres-cervejeiros, engenheiros, cientistas e universidades parceiras.

Além disso, o CIT integra a rede global de inovação da AB InBev, com unidades na Europa, Ásia e América do Norte. Dessa forma, tecnologias e conhecimentos circulam entre diferentes mercados.

Desenvolvimento mais rápido

No CIT, as equipes desenvolvem novas receitas, embalagens, processos industriais e tecnologias para o setor de bebidas. Ao mesmo tempo, a estrutura acelera o lançamento de novos produtos.

“Se antes uma inovação nossa levava um ano ou mais para ser desenvolvida, hoje com o CIT conseguimos criar, testar e colocar um produto na rua em apenas 3 ou 4 meses. Assim conseguimos acompanhar e até antecipar as tendências de consumo e estar sempre à frente do mercado e do que os consumidores querem”, afirma Valdecir Duarte.

Sobre a Ambev

A Ambev atua em 18 países e mantém um portfólio diversificado de bebidas. No Brasil, a empresa emprega mais de 24 mil pessoas. Além disso, opera plataformas como BEES e Zé Delivery.

Ao mesmo tempo, a companhia investe em inovação, qualidade e consumo responsável. Por fim, a estratégia inclui ampliar o portfólio com produtos voltados para diferentes ocasiões e perfis de consumidores, acompanhando a evolução do mercado.

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