Eleições 2026

Convenção do PSD, MDB e Republicanos reuniu lideranças do interior, confirmou Alessandra Campêlo como vice e consolidou chapa de Omar Aziz ao Governo do Amazonas.

Omar Aziz (PSD) reuniu 49 prefeitos do interior e mostrou força política para disputa do Governo do Amazonas durante a convenção conjunta do PSD, MDB e Republicanos, realizada neste sábado (25), no Clube do Trabalhador do Sesi, em Manaus.

Além disso, o evento consolidou a chapa para as eleições de 2026: Omar disputa o Governo do Amazonas, a deputada estadual Alessandra Campêlo (PSD) concorre como vice-governadora e o senador Eduardo Braga (MDB) busca a reeleição ao Senado.

A convenção também reuniu deputados federais e estaduais, vereadores, ex-prefeitos e lideranças de diferentes regiões do estado. Entre os presentes, estavam gestores ligados a partidos como União Brasil, PL e PSDB. Além disso, o PT declarou apoio ao projeto liderado por Omar.

Omar apresenta plano de reconstrução do Amazonas

Durante o discurso, Omar afirmou que a chapa representa uma proposta de reconstrução do estado. Segundo ele, o plano envolve investimentos em saúde, segurança, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Além disso, o senador defendeu uma atuação conjunta com prefeitos e representantes de diferentes setores para executar as ações previstas.

“A mudança que o Amazonas precisa tem que ser feita com experiência, conhecimento e compromisso com as pessoas. Vamos reconstruir a saúde, fortalecer a educação, investir em segurança e tirar os municípios do isolamento para fazer o Amazonas forte de novo”, afirmou.

Omar também destacou a saúde como uma das principais bandeiras da campanha. Nesse sentido, o candidato voltou a defender a ampliação da estrutura hospitalar e novos investimentos para o atendimento no estado.

Braga reforça pautas do Amazonas

Enquanto Omar apresentou as propostas para o Governo, Eduardo Braga destacou temas ligados ao desenvolvimento regional.

O senador, que busca mais um mandato no Senado, afirmou que o Amazonas vive um momento decisivo e defendeu a união das lideranças políticas para garantir avanços no estado.

Além disso, Braga citou conquistas como a prorrogação da Zona Franca de Manaus até 2073 e as articulações em defesa da BR-319.

“O Amazonas precisa voltar a ser forte de novo. Unidos, vamos defender as nossas conquistas, reconstruir a saúde, valorizar os servidores e garantir um estado com mais desenvolvimento, oportunidades e dignidade para o nosso povo”, disse.

Alessandra entra na disputa como vice

Por fim, Alessandra Campêlo confirmou a participação na chapa como candidata a vice-governadora. A deputada afirmou que aceitou o convite por acreditar em um projeto voltado para a reconstrução do Amazonas.

Além disso, Alessandra destacou a experiência acumulada na vida pública e citou como prioridades áreas como saúde, educação, segurança e políticas para mulheres.

“Governar não é ocupar um cargo. Governar é cuidar de verdade das pessoas. É isso que o Amazonas precisa, e é para ajudar a reconstruir a esperança, fortalecer a saúde, a educação e a segurança que estou ao lado de Omar Aziz”, afirmou.

Omar, por sua vez, ressaltou a trajetória política da deputada e disse que escolheu Alessandra pela experiência e pelo trabalho desenvolvido nas pautas sociais.

“Quero a Alessandra ao meu lado porque ela tem experiência, sensibilidade e compromisso com quem mais precisa”, declarou.

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