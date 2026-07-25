Eleições 2026

Durante convenção, candidato destacou a saúde como principal bandeira da campanha e afirmou que pretende retomar investimentos em unidades hospitalares e educação.

Durante a convenção que confirmou sua candidatura ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD) destacou a saúde como principal bandeira da campanha. Além disso, o candidato confirmou a deputada estadual Alessandra Campêlo (PSD) como vice da chapa e apresentou propostas para saúde e educação.

Omar promete hospitais e critica fila do Sisreg

Durante o discurso, Omar afirmou que a falta de investimentos na rede hospitalar aumentou a fila do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). Segundo ele, cerca de 159 mil pessoas aguardam atendimento pelo sistema.

Além disso, o candidato disse que a ausência de novos hospitais contribuiu para a superlotação das unidades de saúde no Amazonas. Para Omar, os governos seguintes deixaram de ampliar a estrutura hospitalar no estado.

“Hoje, 159 mil pessoas estão no Sisreg, a fila da morte. Tem gente esperando atendimento e ninguém atende. A razão é que, depois dos hospitais construídos nas nossas gestões, não fizeram nenhuma unidade hospitalar, nem na capital nem no interior. Por isso os hospitais vivem lotados”, declarou.

Omar também destacou as ações realizadas durante suas gestões e as de Eduardo Braga. De acordo com o candidato, os dois governos construíram hospitais com recursos menores. Caso seja eleito, ele afirmou que pretende retomar esse modelo de investimento na saúde pública.

Omar cita escolas de tempo integral

Além da saúde, Omar colocou a educação entre as prioridades da campanha. Segundo ele, projetos para novas escolas de tempo integral deixaram de avançar nos últimos anos.

Por isso, o candidato afirmou que pretende retomar investimentos na área e ampliar a oferta de unidades com jornada ampliada no Amazonas.

Candidato critica Roberto Cidade e Wilson Lima

Ainda durante o discurso, Omar fez críticas ao governador Roberto Cidade (União Brasil), candidato à reeleição, e ao ex-governador Wilson Lima (União Brasil), que disputa uma vaga ao Senado.

“Tem gente que ganhou eleição dançando, batendo no peito e dizendo que a bronca era com ele. A bronca ficou com vocês. Não dá para brincar. É hora da mudança, e ela precisa vir com experiência e conhecimento. Quem já fez uma vez pode fazer de novo”, afirmou.

Alessandra Campêlo integra chapa do PSD

Por fim, a convenção confirmou Alessandra Campêlo como candidata a vice-governadora na chapa de Omar Aziz. A composição vai disputar o Governo do Amazonas nas eleições deste ano.