COMOÇÃO

Após vídeo de banhista fazendo oração viralizar, bombeiros divulgaram detalhes da tentativa de salvar jovem que não resistiu.

Após a comoção causada pelo vídeo de um banhista fazendo oração durante a tentativa de salvamento, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) divulgou novos detalhes sobre o afogamento que matou um jovem de 19 anos na tarde deste domingo (26), na Praia da Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

Segundo o CBMAM, populares avisaram os militares sobre o desaparecimento do jovem em uma área cerca de cinco metros após a raia de segurança. Além disso, amigos da vítima contaram que ele permaneceu submerso por aproximadamente 15 minutos antes da chegada dos bombeiros.

Bombeiros fizeram buscas e tentaram reanimação

Assim que receberam o chamado, os bombeiros iniciaram as buscas com mergulho livre. Pouco depois, a equipe encontrou o jovem a uma profundidade de 2,5 metros e retirou a vítima da água.

De acordo com a corporação, o rapaz apresentava quadro de afogamento grau 6, considerado o nível mais grave, sem pulso e sem respiração.

Diante da situação, os militares começaram os procedimentos de Reanimação Cardiopulmonar (RCP). Enquanto isso, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) auxiliaram no atendimento.

Durante cerca de 1 hora e 10 minutos, os profissionais tentaram reverter o quadro. No entanto, a médica do Samu confirmou a morte ainda no local.

Corpo do jovem afogado na Ponta Negra foi levado ao IML

Após a confirmação do óbito, equipes encaminharam o corpo do jovem ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários.

Por fim, o caso causou comoção entre os frequentadores da Ponta Negra, que acompanharam o trabalho dos bombeiros durante a tentativa de salvar a vítima.

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