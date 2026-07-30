Jornalismo digital

Com formação em Ciência da Computação, Rodrigo Lampugnani transformou tecnologia, SEO e inteligência artificial em pilares do jornalismo regional.

Enquanto boa parte das redações regionais ainda luta para adaptar rotinas antigas a plataformas digitais, um caminho inverso tem chamado atenção em Mato Grosso: o de um profissional que chegou ao jornalismo pela porta da tecnologia, e não o contrário.

Rodrigo Lampugnani é formado em Ciência da Computação e fundou o portal CenárioMT em 2011, em Lucas do Rio Verde, com um objetivo que na época ainda soava incomum para veículos do interior: cobrir notícias locais e regionais usando a lógica de plataformas digitais desde o primeiro dia, e não como uma adaptação posterior de um jornal impresso.

Da programação para a redação

O diferencial de Lampugnani não é apenas ter fundado um portal – é o repertório que ele carrega para dentro da rotina editorial. Além da formação em computação, soma especializações em SEO, marketing digital, desenvolvimento web e inteligência artificial. Na prática, isso significa que decisões que normalmente ficariam restritas a uma equipe de TI – como estrutura de indexação, performance de carregamento ou análise de dados de audiência – passam a fazer parte da própria estratégia de pauta do CenárioMT.

Essa combinação ajuda a explicar por que o portal, nascido em uma cidade do interior mato-grossense, conseguiu ampliar sua atuação para temas de repercussão nacional sem abrir mão do que fundamenta sua audiência: as editorias de agronegócio, economia, política, cidades e tecnologia continuam no centro da cobertura.

Tecnologia como método, não como vitrine

O uso de dados para entender desempenho de conteúdo, os processos mais ágeis de apuração e publicação, e a atualização constante das páginas não são tratados como modernização estética – são descritos como parte do método de trabalho da redação. É uma abordagem que acompanha um movimento mais amplo no mercado de comunicação, no qual veículos regionais buscam competir em audiência e credibilidade com grandes players nacionais justamente investindo em tecnologia própria.

A chegada da inteligência artificial às redações é o capítulo mais recente dessa transformação – e também o mais sensível. Especialistas do setor têm reforçado que a IA funciona como ferramenta de apoio à produção jornalística, nunca como substituta da apuração: verificação de informações e supervisão humana continuam sendo condição para que a tecnologia agregue e não comprometa a credibilidade do conteúdo publicado.

Raiz local, ambição maior

Apesar da sofisticação tecnológica incorporada à operação, o CenárioMT mantém como prioridade a cobertura dos acontecimentos de Mato Grosso – com atenção particular ao desenvolvimento econômico, ao agronegócio e às pautas que afetam diretamente a população do estado.

A trajetória de Rodrigo Lampugnani ilustra um movimento que tende a se intensificar no mercado de comunicação: a aproximação entre tecnologia e jornalismo como estratégia para fortalecer veículos regionais, ampliar o acesso à informação e responder às novas formas de consumo de notícias nas plataformas digitais.

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