Empreendedorismo

Aos 18 anos, é fundador da StartFlow Digital.

A tecnologia tem se consolidado como uma das principais portas de entrada para jovens empreendedores no Brasil. Com acesso a ferramentas digitais e novas oportunidades de negócios pela internet, muitos transformam experiências, erros e aprendizado em iniciativas próprias. É nesse cenário que se destaca a trajetória de Otávio Mendes Cândido.

Natural de Braço do Norte, em Santa Catarina, Otávio começou a sonhar com o empreendedorismo aos 14 anos. Hoje, aos 18, é fundador da StartFlow Digital, empresa voltada à venda de sistemas pela internet, e segue investindo no desenvolvimento de soluções tecnológicas e no aprimoramento de suas habilidades como empresário.

O início da jornada, no entanto, esteve longe de ser simples. A primeira experiência foi com uma loja virtual, projeto que não avançou devido à falta de recursos para investimento. Em seguida, tentou comercializar produtos digitais, mas as vendas não alcançaram a consistência necessária para manter o negócio.

Em vez de abandonar o objetivo de empreender, Otávio transformou os resultados negativos em aprendizado. Segundo ele, os desafios enfrentados nos primeiros projetos ajudaram a desenvolver persistência e uma visão mais realista sobre o mercado digital.

O empresário costuma resumir essa fase em uma frase que adotou como lema pessoal: “Nem tudo que dá errado é ruim; às vezes precisamos dos erros para acertar no futuro.”

A experiência acumulada levou à criação da StartFlow Digital, empresa dedicada à comercialização de sistemas pela internet. À frente do negócio, Otávio atua no desenvolvimento das soluções oferecidas e busca aperfeiçoar continuamente seus conhecimentos em programação e desenvolvimento de sistemas.

A proposta é combinar evolução técnica com uma atuação voltada às necessidades do mercado, acompanhando as mudanças constantes do setor de tecnologia e ampliando as possibilidades de crescimento da empresa.

Especialistas apontam que a economia digital tem aberto espaço para novos empreendedores, especialmente entre os mais jovens, que encontram na internet oportunidades para desenvolver produtos, prestar serviços e criar empresas com alcance nacional.

A trajetória de Otávio Mendes Cândido reflete esse movimento. Ainda no início da carreira, o empresário catarinense segue investindo em capacitação, inovação e expansão da StartFlow Digital, apostando na tecnologia como caminho para construir um negócio sustentável a longo prazo.

Fonte: https://sonhoenegocios.com/aos-14-anos-sonhava-hoje-empreende-a-trajetoria-por-tras-da-startflow-digital/

LEIA MAIS:

Aos 19 anos, amazonense cria grupo empresarial para expandir marcas de beleza e moda