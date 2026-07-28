Segmentos de beleza

Natural da comunidade Vila do Jacaré, em Manacapuru, Camile iniciou sua jornada empreendedora ainda na adolescência.

A empresária amazonense Camile Batista Fernandes, de 19 anos, anunciou a criação da CPink Group, holding responsável por reunir e administrar as marcas CPink Makeup e Use CPink. A nova estrutura empresarial marca uma etapa importante na trajetória da jovem empreendedora, que saiu de uma comunidade do interior do Amazonas para consolidar um grupo voltado aos segmentos de beleza, moda e estilo de vida.

Natural da comunidade Vila do Jacaré, em Manacapuru (AM), Camile iniciou sua jornada empreendedora ainda na adolescência. O projeto começou com a criação da CPink Makeup, marca de cosméticos desenvolvida a partir do interesse da empresária pelo universo da beleza. Nos anos seguintes, a empresa fortaleceu sua identidade visual, ampliou sua presença digital, estabeleceu parcerias com fornecedores internacionais e passou a estruturar sua expansão.

Com a criação da CPink Group, a empresária deixa de concentrar suas operações em uma única marca e passa a administrar diferentes negócios sob uma mesma estrutura corporativa. Além da CPink Makeup, especializada em maquiagem e cosméticos, o grupo passa a contar oficialmente com a Use CPink, marca voltada ao mercado de moda feminina.

A mudança acompanha uma estratégia de crescimento de longo prazo. A holding foi criada para organizar a gestão das empresas, fortalecer o posicionamento das marcas e permitir o desenvolvimento de novos projetos sem perder a identidade construída desde o início da operação.

Segundo Camile Fernandes, a decisão representa a evolução natural de um trabalho iniciado com planejamento e perseverança. A empresária afirma que sua caminhada sempre foi guiada pela fé e pela convicção de que seria possível transformar um sonho em realidade.

“Fé, oração e Deus. A chave de tudo. Consagre a Ele todos os seus sonhos e tudo se tornará realidade”, afirma.

Além da reorganização empresarial, a CPink Group também prepara a inauguração da primeira sede física da CPink Makeup. A unidade será instalada na comunidade Vila do Jacaré, em Manacapuru, local onde Camile nasceu e deu os primeiros passos como empreendedora. A expectativa é que o espaço fortaleça as operações da empresa e contribua para a geração de oportunidades na região.

Embora esteja em fase inicial, a criação da holding demonstra uma estratégia voltada à expansão gradual dos negócios. A proposta é desenvolver novas marcas nos segmentos de beleza, moda e lifestyle, mantendo uma identidade institucional unificada e preparando a empresa para ampliar sua presença no mercado brasileiro e, futuramente, internacional.

A trajetória de Camile Fernandes também chama atenção por representar um exemplo de empreendedorismo feminino na Amazônia. Ao transformar uma marca de maquiagem em um grupo empresarial aos 19 anos, a empresária reforça o potencial de jovens empreendedores da região e evidencia como planejamento, inovação e visão de longo prazo podem impulsionar negócios mesmo longe dos grandes centros econômicos.

Fonte: https://sonhoenegocios.com/cpink-group-e-lancada-oficialmente-e-amplia-atuacao-de-camile-fernandes-para-alem-da-maquiagem/

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