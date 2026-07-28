Eleição

Senador disputará a reeleição pelo Amazonas com Grace Kelly Barbosa e Judite Pinho como suplentes.

A Federação PSDB-Cidadania homologou, na tarde desta segunda-feira (27), a candidatura à reeleição do senador Plínio Valério (PSDB-AM) ao Senado Federal. A chapa pura terá duas mulheres na suplência: Grace Kelly Gonçalves Barbosa, primeira-dama do município de Tefé, como primeira suplente; e a professora de História aposentada Judite da Silva Pinho, como segunda suplente.

“Recebo essa homologação com muita gratidão e com a consciência tranquila de quem trabalhou pelo Amazonas todos os dias. Tenho um mandato com resultados, presença nos municípios e compromisso com as pessoas. Seguirei defendendo a BR-319, a Zona Franca de Manaus, as comunidades indígenas, os municípios do interior e um Brasil com mais equilíbrio entre os Poderes. Essa caminhada continua ao lado de duas mulheres competentes e preparadas, que fortalecem ainda mais o nosso projeto”, afirmou Plínio Valério.

Senador pelo Amazonas desde 2019, Plínio Valério foi vereador em Manaus e deputado federal. No Senado, presidiu a CPI das ONGs, que investigou a atuação de organizações não governamentais na Amazônia. É autor de quatro leis: a que garantiu a autonomia operacional do Banco Central; a que incluiu o combate à violência contra a mulher nos currículos escolares; a que assegura a realização de mamografia pelo SUS a partir dos 40 anos; e a que isenta a Embrapa do pagamento de taxas para registro de patentes. Foi também relator da Lei de Informática, que beneficiou o Polo Industrial de Manaus.

Ao longo do mandato, destinou recursos para todos os 62 municípios do Amazonas, com investimentos em saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, comunidades indígenas e desenvolvimento regional. Também se consolidou como um dos principais defensores da pavimentação da BR-319, da Zona Franca de Manaus e da garantia dos direitos das populações indígenas, além de ser autor da proposta que estabelece mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e defensor do impeachment de ministros da Corte nos casos previstos pela Constituição.

Grace Kelly Gonçalves Barbosa (PSDB) é primeira-dama do município de Tefé e foi secretária municipal de Assistência Social. À frente da pasta, coordenou políticas públicas e ações voltadas à promoção da cidadania, da inclusão social e ao fortalecimento das famílias em situação de vulnerabilidade. Durante sua atuação na gestão pública, desenvolveu programas e projetos voltados à proteção social, ao atendimento de mulheres, crianças, idosos e pessoas em situação de risco, consolidando sua experiência na área social do município.

Judite da Silva Pinho (PSDB) é professora de História aposentada, com quase três décadas de atuação na educação pública. Foi gestora na rede municipal de Manaus e lecionou na rede estadual de ensino do Amazonas entre 1982 e 2010, quando se aposentou. Na área política, possui ampla experiência como assessora parlamentar na Câmara Municipal de Manaus e no Senado Federal. Filiada ao PSDB, é vice-presidente do PSDB Amazonas, vice-presidente do PSDB Mulher Amazonas e membro efetivo da Federação PSDB-Cidadania no estado.

“Tenho muito orgulho de apresentar uma chapa formada por duas mulheres preparadas, experientes e comprometidas com o Amazonas. Kelly Barbosa representa a força do interior, de Tefé. Judite Pinho representa a educação e milhares de profissionais que dedicam a vida à formação de gerações de amazonenses. Sempre defendi que as mulheres precisam ocupar cada vez mais espaços de decisão, e esta chapa demonstra que acreditamos nisso na prática”, afirmou Plínio Valério.

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