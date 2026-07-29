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Proposta prevê construção de sete hospitais regionais, ampliação da telessaúde e fortalecimento da rede pública.

A construção de sete hospitais regionais no interior está entre as propostas apresentadas pelo senador Omar Aziz para descentralizar o atendimento de saúde no Amazonas. A medida pretende ampliar a oferta de consultas especializadas, cirurgias, internações e serviços de urgência e emergência fora de Manaus. O último hospital construído pelo governo do Amazonas foi o Delphina Aziz, em Manaus, há 12 anos, quando Omar ainda era governador.

A ideia de Omar já foi apresentada à população no Eixo 2 do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas, no início de julho. O documento aponta a regionalização da saúde como uma das principais estratégias para reduzir as desigualdades no acesso aos serviços públicos de saúde.

Os sete hospitais deverão ser distribuídos estrategicamente pelo interior, formando uma rede regional de atendimento. As unidades oferecerão consultas especializadas, cirurgias, leitos de internação, maternidades e serviços de urgência e emergência. O plano estabelece que os municípios contemplados serão definidos a partir de estudos de viabilidade técnica, levando em consideração critérios como população atendida, tempo de deslocamento dos pacientes, estrutura existente e perfil epidemiológico de cada região.

De acordo com o diagnóstico apresentado no plano, 83,8% dos leitos hospitalares do Amazonas estão concentrados na macrorregião central, enquanto 44 municípios são classificados como áreas de deserto assistencial, com baixa ou nenhuma oferta de serviços especializados. Em 29 deles, a situação é considerada crítica.

Para Omar, a implantação dos hospitais permitiria aproximar os serviços da população e reduzir a dependência dos municípios em relação à estrutura hospitalar de Manaus. “Aos prefeitos do interior aqui deixo o meu compromisso e alavancar essa situação. vamos fazer sete hospitais regionais, construir aeroportos onde não tem e tirar a população do isolamento”, destacou.

Além da construção dos hospitais, o plano prevê a ampliação da telessaúde, fortalecimento da atenção básica, expansão das equipes itinerantes e dos barcos-hospital, além da implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) para os servidores da saúde. O objetivo é reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para Manaus e fortalecer a rede de atendimento em todas as regiões do estado.

“O acesso à saúde não pode depender da distância entre o cidadão e a capital. Precisamos garantir atendimento de qualidade em todas as regiões do Amazonas, fortalecendo a estrutura de saúde do interior”, finalizou Omar Aziz.

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