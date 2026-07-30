Pré-candidatura

Encontro em Manaus reuniu pastores, apóstolos e lideranças religiosas em apoio à pré-candidatura do governador à reeleição.

O governador e candidato à reeleição Roberto Cidade (União Progressista) recebeu o apoio de mais de 600 lideranças evangélicas do Amazonas, na noite desta terça-feira (28). A mobilização de apoio ocorreu no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus.

Roberto Cidade afirmou que a igreja é a base da sociedade e fundamental para que a família seja respeitada como o principal pilar de sustentação dos valores morais, éticos e comunitários que regem o convívio humano.

“Eu não estou aqui só porque eu quero ou porque eu estou governando. Estou aqui porque eu represento vocês, nós representamos vocês. E hoje, nesse encontro com Deus, me sinto muito honrado, porque eu tenho certeza de que vou sair daqui com um coração tranquilo, com o testemunho de um amazonense, de um homem de bem, de políticos que são do bem”, disse o governador, acompanhado da primeira-dama Thaisa Cidade.

O encontro foi uma reunião de gerações com o pastor Renê Terra Nova, Marcel Alexandre, apóstolos e pastores.

“Para que o Amazonas possa verdadeiramente se desenvolver, é preciso mais do que projetos: é preciso ter consciência. Quando a fé habita o coração, a consciência desperta e nos ensina a cuidar da nossa terra e da nossa gente com o respeito que Deus exige de nós”, afirmou o pastor Renê Terra Nova.

O grupo político de Roberto Cidade vem consolidando alianças com entidades religiosas, promovendo ações de amparo a famílias vulneráveis, apoio à recuperação de dependentes químicos e capacitação profissional.

“Eu não vou me acovardar. Nós precisamos governar por mais quatro anos e levar nosso estado cada vez mais para o caminho do desenvolvimento. Eu estou de corpo e alma nesse projeto”, acrescentou Cidade.

De acordo com o Censo 2022, realizado pelo IBGE, o Amazonas possui a terceira maior taxa de evangélicos em todo o país. Com um contingente de mais de 1,2 milhão de fiéis, esse segmento da população alcançou 39,37% dos habitantes.

O índice supera consideravelmente a média brasileira (31,7%), colocando o estado do Amazonas em uma posição de destaque no ranking nacional, logo após Rondônia e Acre.

A mobilização contou com a presença do ex-governador e candidato ao Senado, Wilson Lima (União Progressista); do deputado estadual Felipe Souza (Podemos); e da vereadora e pré-candidata a deputada federal Thaysa Lippy (União Progressista).

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