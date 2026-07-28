Auxílio Estadual

Candidato à reeleição afirmou que pretende elevar o benefício para R$ 250 e dobrar o valor destinado a mães e pais atípicos.

Durante encontro com a população na noite desta segunda-feira (27) em Manaus, o governador e candidato a reeleição Roberto Cidade (União) reforçou como promessa de campanha aumentar o Auxílio Estadual para R$ 250 e dobrar o valor do benefício para mães e pais atípicos.

O grande encontro, organizado pela federação União Progressista com os partidos Podemos e PSB, reuniu cerca de dez mil pessoas no bairro Alvorada. Estavam presentes o candidato ao Senado e ex-governador Wilson Lima (UB), o atual vice-governador Serafim Corrêa (PSB), o presidente da Assembleia Legislativa, Adjuto Afonso (UB), além de diversos deputados estaduais e candidatos a deputado federal e estadual do grupo.

“Vocês sabem do meu amor e da minha vontade de trabalhar, de trabalhar muito pelas mães atípicas, pelos pais atípicos e, por isso, o nosso Auxílio Estadual vai ser dobrado para mãe e pai atípico do Estado do Amazonas”, afirmou Roberto Cidade para uma multidão de apoiadores.

Ressaltando as 17 obras que estão acontecendo neste momento na cidade de Manaus para reformar SPAs (Serviços de Pronto Atendimento) – fruto de emendas parlamentares do deputado federal Fausto Junior, Roberto Cidade falou da importância de trabalhar em parceria com o Legislativo.

“Preciso ter o apoio de Wilson Lima no Senado, em Brasília, do Fausto Junior e Tadeu como deputados federais, da Brena Dianná, Joana Darc, Mário César Filho e tantos outros. Temos o melhor time de pré-candidatos e pré-candidatas a deputados”, disse.

Roberto Cidade também ressaltou comportamento danosos de políticos que passaram pelo Governo do Amazonas e não fizeram, e outros que não deram bons exemplos na gestão da capital, Manaus.

“Eu quero pedir que vocês confiem nesse caboclo amazonense, me deem uma oportunidade de governar esse Estado, para que a gente possa fazer políticas públicas que ajudem de verdade o nosso Estado do Amazonas. Vamos continuar fazendo o que puder ser feito, uma política com responsabilidade, com respeito ao nosso povo e cumprindo as nossas obrigações”, finalizou Roberto Cidade.

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