Eleições 2026

Levantamento da Comunidados aponta Omar Aziz na liderança e empate técnico entre Maria do Carmo e David Almeida na disputa pela segunda vaga no segundo turno da eleição para o Governo do Amazonas

A pesquisa Comunidados, divulgada nesta segunda-feira (29), mostra um possível empate entre Maria do Carmo (PL) e David Almeida (Avante) na disputa pela segunda vaga no segundo turno das eleições para o Governo do Amazonas. No cenário estimulado, ambos aparecem com 19% das intenções de voto, enquanto o senador Omar Aziz (PSD) lidera com 33%.

O levantamento indica que, se as eleições fossem realizadas hoje, Omar Aziz chegaria ao segundo turno. Já Maria do Carmo e David Almeida aparecem tecnicamente empatados na disputa pela outra vaga.

Cenário estimulado

No cenário estimulado — quando os entrevistados recebem uma lista de pré-candidatos — Omar Aziz registra 33% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Maria do Carmo e David Almeida, ambos com 19%.

Na sequência, o governador Roberto Cidade (União Brasil) soma 17% das intenções de voto. Já Gilberto Vasconcelos (PSOL) aparece com 1%, enquanto Isael Munduruku (Rede) registra 0%.

Além disso, 3% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco ou anular o voto, enquanto 7% disseram não saber em quem votar.

Intenção de voto por região

Na divisão por segmentos, Omar Aziz apresenta seu melhor desempenho no interior do estado, onde alcança 41% das intenções de voto. Em Manaus, o senador registra 27%.

Por outro lado, Maria do Carmo concentra seu melhor desempenho na capital, com 23% da preferência do eleitorado. Nos municípios do interior, ela soma 15%.

David Almeida, por sua vez, apresenta maior desempenho no interior, onde registra 22% das intenções de voto. Em Manaus, o prefeito aparece com 16%.

Já Roberto Cidade mantém um cenário mais equilibrado entre as regiões, com 19% em Manaus e 15% no interior.

Votos válidos

No levantamento dos votos válidos, Omar Aziz amplia a liderança e aparece com 37%.

Maria do Carmo e David Almeida permanecem empatados, agora com 21% dos votos válidos cada.

Na sequência, Roberto Cidade registra 19%, enquanto Gilberto Vasconcelos e Isael Munduruku aparecem com 1% cada.

Simulações de segundo turno

A pesquisa também apresenta três cenários de segundo turno.

No primeiro cenário, Omar Aziz alcança 56%, enquanto Maria do Carmo registra 37%. Os votos brancos e nulos somam 6%, e 1% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

No segundo cenário, Omar Aziz aparece com 57%, contra 36% de David Almeida. Nesse caso, os votos brancos e nulos representam 6%, enquanto 1% permanece indeciso.

Já no terceiro cenário, Omar Aziz registra 57% diante de 35% de Roberto Cidade. Os votos brancos e nulos chegam a 7%, e 1% dos entrevistados não soube responder.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Comunidados foi realizada entre os dias 23 e 25 de junho em 27 municípios do Amazonas. Ao todo, foram entrevistados 1.066 eleitores, dentro de um universo de 2.216.094 eleitores, correspondente a 79,1% do eleitorado estadual.

O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01852/2026.

Confira a pesquisa:

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