Operação Usura

Operação Usura 2 cumpriu oito mandados de busca e apreensão para investigar empréstimos ilegais com cobrança de juros abusivos.

Manaus (AM) – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã desta sexta-feira (31) a Operação Usura 2 – Juros Sobre Juros, para investigar um grupo suspeito de atuar com empréstimos informais mediante cobrança de juros abusivos.

Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, sendo sete em Manaus e um em Benjamin Constant, no interior do Amazonas. As medidas foram autorizadas pela Justiça no âmbito de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC).

Investigação começou após denúncia de vítima

Segundo o MPAM, a investigação teve início após o relato de uma vítima que afirmou ter sido alvo de ameaças diretas e indiretas ao tentar quitar empréstimos obtidos fora do sistema financeiro oficial.

Durante as apurações, o Gaeco analisou conversas, comprovantes de transferências bancárias e outros documentos que indicariam a atuação organizada de pessoas responsáveis pela concessão dos empréstimos, cobrança das dívidas e movimentação financeira por meio de contas de terceiros.

Crimes investigados

As investigações apontam indícios da prática dos crimes de:

Usura pecuniária (agiotagem);

Extorsão;

Lavagem de capitais.

De acordo com o MPAM, o grupo utilizaria contas bancárias de pessoas interpostas para receber os pagamentos e ocultar os verdadeiros beneficiários dos valores.

Mandados buscam reunir provas

Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes buscam apreender celulares, computadores, mídias eletrônicas, documentos, anotações, contratos, promissórias, comprovantes de movimentações financeiras, dinheiro sem origem comprovada, armas e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações.

O objetivo é identificar outros envolvidos e possíveis vítimas do esquema.

Operação é desdobramento da primeira fase

A Operação Usura 2 é um desdobramento da primeira fase da investigação, realizada na última segunda-feira (27), quando foram cumpridos dois mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias dos investigados.

Na ocasião, as equipes apreenderam dois veículos, dinheiro em espécie, joias, documentos e aparelhos celulares.

O MPAM informou que as investigações seguem sob sigilo e ressaltou que todos os investigados têm assegurados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal, incluindo a presunção de inocência.

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