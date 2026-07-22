Ação

Ação integrada no Rio Solimões, em Codajás, apreendeu drogas, armas e embarcações usadas por organização criminosa.

Manaus (AM) – Uma operação integrada das polícias Militar e Civil do Amazonas, com apoio do Comando Militar da Amazônia (CMA), resultou na apreensão de 2.522,7 quilos de cocaína no Rio Solimões, nas proximidades do município de Codajás, no último sábado (18). A droga, avaliada em cerca de R$ 189,2 milhões, seria transportada por uma organização criminosa com atuação na tríplice fronteira.

Segundo a Polícia Civil, as equipes localizaram duas embarcações de madeira equipadas com motores de popa utilizadas para o transporte do entorpecente. Durante a tentativa de abordagem, os criminosos reagiram com disparos de arma de fogo, dando início a um confronto. Em seguida, abandonaram os barcos e fugiram pela mata.

De acordo com o delegado Mário Paulo Rodrigues, apesar da fuga dos suspeitos, a polícia já identificou os envolvidos e trabalha para localizá-los.

“Foram apreendidas aproximadamente duas toneladas e meia de cocaína, causando um prejuízo estimado em R$ 190 milhões ao crime organizado. Os criminosos não foram presos, mas sabemos quem são e esperamos efetuar as prisões em breve, além de identificar os responsáveis pela origem e pelo destino dessa droga”, afirmou.

Material apreendido

Durante a operação foram apreendidos:

2.522,7 kg de cocaína ;

; 2 motores de popa Suzuki 30 HP ;

; 1 fuzil FAMAE calibre 5,56 mm , com carregador;

, com carregador; 135 munições calibre 5,56 mm ;

; 1 pistola Girsan calibre 9 mm ;

; 81 munições calibre 9 mm ;

; 2 munições calibre .40 ;

; 2 munições calibre 7,62 mm.

Segundo as forças de segurança, a apreensão representa um dos maiores prejuízos financeiros impostos ao crime organizado neste ano no Amazonas.

O governador Roberto Cidade destacou que os investimentos em equipamentos e no fortalecimento das forças policiais têm contribuído para ampliar o combate às organizações criminosas.

“Entregamos lanchas blindadas, fortalecemos o armamento dos nossos policiais, criamos o BOPE no estado e vamos ampliar ainda mais os treinamentos e a estrutura das forças de segurança. Esse resultado mostra que estamos avançando no enfrentamento ao crime organizado”, declarou.

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