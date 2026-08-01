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Encontro reuniu representantes do trade turístico, TAP, VINCI Airports e Amazonastur para fortalecer a conexão aérea entre Manaus, Portugal e o mercado europeu.

A Confraria da Cultura Luso-Brasileira do Amazonas promoveu, na última quarta-feira (29), na sede do Luso Sporting Club, com apoio da Câmara Portuguesa de Comércio no Amazonas, uma reunião para discutir estratégias e parcerias que ampliem as conexões internacionais entre Manaus e a Europa. O encontro reuniu autoridades ligadas ao trade turístico do Amazonas com o objetivo de fortalecer o uso de Manaus como porta de embarque para voos rumo a Portugal, que funciona como porta de entrada ao continente europeu.

A aviação da região Norte registrou crescimento de 37,3% em voos internacionais no primeiro trimestre deste ano. No período, 53.545 passageiros embarcaram a partir dos aeroportos da região, contra 38.988 no primeiro trimestre de 2025. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), compilados pelo Ministério de Portos e Aeroportos.

No mesmo período, o número de voos internacionais partindo da região Norte passou de 607, em 2025, para 682, em 2026: um crescimento de 12,36%. Por aeroporto, Belém ampliou as decolagens de 210 para 276 (alta de 31,43%), enquanto Manaus passou de 397 para 405 (crescimento de 2,02%). A expectativa dos participantes da reunião é justamente ampliar esse avanço nos próximos períodos.

Participaram do encontro Ana Claudia Rego, diretora de marketing da Amazonastur; Kleyton Mendes, CEO da VINCI Airports; Claudia Mendonça, empresária e diretora da Paradise Turismo e presidente da Amazonas Destination; Roberto Conhago Tavares, presidente da Abav-AM; e Douglas Lima, gerente geral da TAP Air Portugal, principal companhia aérea de Portugal e maior elo de ligação direta entre o Brasil e a Europa. Também estiveram presentes representantes da diretoria do Luso Sporting Club e membros da Confraria e da Câmara Portuguesa de Comércio no Amazonas.

Segundo o presidente da Confraria da Cultura Luso-Brasileira no Amazonas, Francisco Augusto Martins da Silva, o encontro foi bastante positivo: “Tivemos uma reunião muito importante, um projeto que já estava em nossa pauta à frente da Confraria: reunir com o pessoal do trade turístico e com autoridades públicas. Aproveitamos a visita do gerente regional da TAP a Manaus e também recebemos o CEO da concessionária dos aeroportos da Amazônia, membro da rede VINCI Airports. A ideia é incrementar a relação de Manaus com Portugal e com a Europa de modo geral.

A reunião foi muito proveitosa, um momento de apresentação de várias ideias: todos os que estão ligados à área de turismo puderam se manifestar a respeito das carências e das expectativas que têm, propondo várias ideias para o incremento do fluxo de visitantes europeus para a cidade de Manaus. Agora vamos sintetizar essas ideias em um documento e trabalhar em alguns projetos para fortalecer essa relação”, disse.

De acordo com a diretora de marketing da Amazonastur, Ana Claudia Rego, a intenção do órgão é estar presente e atento a novos projetos que fortaleçam iniciativas que ampliem o turismo internacional na região. “A Amazonastur participou da reunião no Luso Sporting Club e essa conexão nos fortalece cada vez mais, intensificando todo o nosso trabalho de promoção e divulgação do destino amazônico. Transformar Manaus em hub da Amazônia é, sem dúvida, um dos objetivos principais dessa Confraria, e a Amazonastur estará sempre presente para apoiar as ações do trade turístico e de todos os membros da Confraria e demais representantes”, pontuou.

Na avaliação do CEO da VINCI Airports, Kleyton Mendes, o momento foi importante por reunir representantes e stakeholders do trade turístico, junto com a comunidade portuguesa e representantes da TAP, para discutir possibilidades de apoio mútuo. “Neste momento de desenvolvimento dos voos para a Europa, discutimos de que forma é possível ampliar essa captação. É um grande prazer estar na Amazônia contribuindo para o desenvolvimento da aviação na região”, disse Mendes.

Para a empresária Claudia Mendonça, diretora da Paradise Turismo e presidente da Amazonas Destination, o encontro gerou expectativas para o desenvolvimento de novas ideias e parcerias. “É uma enorme satisfação participar dessa reunião com a Confraria, com diversos empresários e presidentes de entidades, aqui no Luso Sporting Club, neste prédio maravilhoso e histórico do Centro Histórico de Manaus.

É um grande começo para apresentar esse espaço tão significativo para a cidade e também para abrir um encontro entre empresários que querem promover esse intercâmbio entre Manaus, o Amazonas e Portugal. São várias ideias e cabeças pensantes interessantes reunidas, e acredito que este é o início de um intercâmbio muito relevante entre o Brasil e Portugal”, analisa.

Já o presidente da Abav-AM, Roberto Conhago Tavares, destacou que a entidade reúne as agências de viagens e turismo do Amazonas, sendo a mais antiga do turismo brasileiro, e veio participar dessa reunião diretamente com a diretoria do Luso Sporting Club e com a Câmara Portuguesa de Comércio para somar. “É um encontro muito importante e proveitoso, porque resgata toda a história da nossa ancestralidade e da colonização portuguesa. Hoje, o caminho mais viável para chegar à Europa é exatamente por Portugal: lá se fala o idioma e, a partir dali, as portas para o restante do continente se abrem. Foi um encontro muito bom, com lideranças do nosso setor, e sobretudo pelo acolhimento com que pudemos expressar nossas alegrias e também nossos desafios”, conclui.

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