Política

Eventos desta segunda-feira (4) oficializam candidaturas ao Governo, Senado, Câmara Federal e Aleam para as eleições de 2026.

As convenções do Partido Liberal (PL) e da Federação União Progressista (União Brasil e Progressistas), marcadas para hoje (4), vão definir o cenário eleitoral para a disputa pelo Governo do Amazonas nas eleições de 2026. No último dia do calendário destinado à homologação de candidaturas, as duas legendas oficializarão seus candidatos ao Governo do Estado, ao Senado, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), consolidando o quadro dos principais concorrentes antes do encerramento do prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 5 de agosto.

O PL Amazonas realiza convenção às 19h, no Dulcila Festas e Convenções, localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A legenda homologará a candidatura da Professora Maria do Carmo ao Governo do Amazonas e do deputado federal Capitão Alberto Neto ao Senado. Também serão oficializadas as chapas de candidatos a deputado federal e deputado estadual.

A expectativa do evento gira em torno do anúncio do candidato a vice-governador na chapa de Maria do Carmo. O nome vem sendo mantido em sigilo pela direção estadual do partido, e a própria pré-candidata afirmou que a definição será revelada apenas durante a convenção.

Também nesta terça-feira, às 19h44, a Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas (PP), realiza convenção conjunta com o Podemos na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, na Zona Centro-Sul de Manaus. O evento homologará a candidatura à reeleição do governador Roberto Cidade e do ex-governador Wilson Lima ao Senado Federal.

Além das candidaturas majoritárias, a federação confirmará seus candidatos a deputado federal e deputado estadual. A convenção também marcará a participação do PSB, legenda que já realizou seu próprio encontro partidário e oficializou apoio à coligação “União pelo Amazonas”. No último domingo (2), Roberto Cidade confirmou que o atual vice-governador, Serafim Corrêa (PSB), continuará como companheiro de chapa na disputa pela reeleição.

Com as duas convenções, o quadro de candidatos ao Governo do Amazonas ficará praticamente completo. Até o momento, outras quatro candidaturas já foram homologadas. O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), oficializou sua candidatura em convenção realizada no dia 23 de julho. A médica e ex-secretária municipal de Saúde Shádia Fraxe foi escolhida como candidata a vice-governadora.

No dia 25 de julho, o PSD confirmou a candidatura do senador Omar Aziz ao Governo do Estado. A deputada estadual Alessandra Campêlo foi anunciada como candidata a vice, em uma chapa formada por PSD, MDB e Republicanos, com apoio da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV).

Na mesma data, o PSTU homologou a candidatura de Gilberto Vasconcelos ao Governo do Amazonas, tendo Juliana Frota como candidata a vice-governadora e Evandro de Oliveira como candidato ao Senado. A convenção ocorreu no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (CAUA), em Manaus.

Já no dia 1º de agosto, a Federação Rede/Psol oficializou a candidatura de Isael Munduruku durante convenção realizada no Parque das Tribos, também na capital amazonense.

Encerradas as convenções, os partidos e federações terão até o dia 15 de agosto para registrar oficialmente as candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. A propaganda eleitoral estará autorizada a partir de 16 de agosto, marcando o início oficial da campanha. O primeiro turno das eleições gerais será realizado em 4 de outubro, quando os eleitores escolherão presidente da República, governador, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais.

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