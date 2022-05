Manaus (AM) – O corpo de um homem identificado como Rosinaldo Resek, de 32 anos de idade, foi encontrado com marcas de tiros, na tarde desta sexta-feira (20), em um terreno abandonado na rua Antônio Passos de Miranda, no bairro São Francisco, na Zona Sul da capital.

Conforme as informações repassadas para a polícia, o local em que o corpo foi encontrado se trata de uma antiga vila abandonada. Segundo populares, no terreno há um grande fluxo de pessoas usuárias de drogas.

O homem foi encontrado no local com 15 marcas de tiros pelo corpo. Devido as características, a polícia acredita que o crime se trata de uma execução, visto que a vítima estava usando uma tornozeleira eletrônica. Rosinaldo foi alvejado com um disparo na cabeça e quatorze no tórax.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), bem como o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar os trabalhos de perícia e remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Leia mais:

Enrolado em lona, corpo de homem é encontrado em Manaus

Corpo é encontrado enterrado em área de mata em Manaus

Vídeo: corpo é encontrado boiando na Manaus Moderna

Acompanhe a página do EM TEMPO no Facebook