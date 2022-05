Vídeo: corpo é encontrado boiando na Manaus Moderna

Manaus (AM) – Com o rosto dilacerado por peixes, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (11), boiando no Rio Negro, nas proximidades do terminal de desembarque conhecido como “Balsa Laranja” da Manaus Moderna, na av. Lourenço Braga, Centro de Manaus, por volta de 7h40.

Atenção: imagem forte a seguir

Ao perceber o corpo na água, um canoeiro fez o resgate da vítima, que trajava uma camisa azul e short preto.

Policiais militares foram acionados e isolaram o local, até a chegada da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e a perícia criminal.

De acordo com agentes da Departamento Técnico de Polícia Científica (DTPC), as marcas, possivelmente, foram causadas por candiru

O corpo apresentava algumas marcas causadas por peixes. Os peritos do Instituto Médico Legal (IML), encontraram peixes conhecidos como candiru no interior do corpo da vítima.

Sem apresentar marcas de tiros e nem perfurações de arma branca, os agentes do Instituto Médico Legal (IML) removeram a vítima, que vai passar por uma na análise mais profunda no instituto, para identificar a real causa da morte.

