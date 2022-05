Manaus terá mais de 50 pontos de imunização contra a Covid-19 nesta semana

Manaus (AM) – Manaus terá 52 pontos de imunização contra a Covid-19 nesta semana, de segunda a sexta-feira, 23 a 27/5, em todas as zonas geográficas da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) dá continuidade às ações de vacinação contra a doença, incentivando aqueles que ainda não iniciaram o ciclo vacinal ou estão com doses em atraso a fortalecer a cobertura vacinal em Manaus.

A subsecretária de Gestão da Saúde, Aldeniza Araújo de Souza, informou que 294.380 pessoas estavam com a segunda dose atrasada até sexta-feira (20); outras 644.561 estavam dentro do prazo para tomar a terceira e ainda não tinham buscado o reforço.

“A Prefeitura já avançou muito na vacinação da população, com mais de 70% com o ciclo vacinal completo, mas os esforços não param. Ainda tem um público grande que precisa tomar essa vacina, e as nossas unidades estão de portas abertas para receber essas pessoas. É uma atitude simples, mas essencial para a preservação da vida de todos”, afirmou.

A subsecretária explicou que a vacinação contra a Covid é realizada de 9h as 16h. Oito pontos atendem todos os públicos (crianças de 5 a 11 anos e também pessoas com 12 anos ou mais); outros seis locais são exclusivos para a vacinação infantil; 38 são referência para a imunização de pessoas a partir de 12 anos de idade.

Os endereços dos locais de vacinação infantil podem ser conferidos no link bit.ly/vacinacovid-criancas, e para adolescentes, adultos e idosos, no link bit.ly/localvacinacovid19. Todas as informações sobre a campanha de imunização contra a Covid também estão disponíveis no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook).

Documentos

As crianças de 5 a 11 anos e os adolescentes de 12 a 17 anos devem estar, obrigatoriamente, acompanhados dos pais ou responsáveis. É preciso levar um documento oficial de identificação com foto ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF e o cartão de vacina. Os demais públicos devem apresentar documento de identidade com foto e cartão de vacina.

A primeira dose está disponível para todas as pessoas a partir de 5 anos de idade. A segunda dose também é necessária para completar o ciclo de vacinação, respeitando os intervalos de cada vacina.

A terceira dose está liberada para todos os públicos com 18 anos ou mais, e adolescentes de 12 a 17 anos que possuam alto grau de imunossupressão. A quarta dose deve ser tomada por adultos imunossuprimidos, pessoas de 50 anos ou mais e trabalhadores da saúde.

