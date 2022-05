Prefeitura mobiliza duas UBSs móveis nos bairros Jorge Teixeira e Planalto, em Manaus

Manaus (AM) – Com o intuito de expandir a assistência à saúde na capital, duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Móveis foram mobilizadas, pela Prefeitura de Manaus, a atuar a partir desta segunda-feira (23), no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste, e no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Já as outras duas UBSs Móveis, continuam a atuar no bairros Cidade de Deus, Zona Norte, e Tarumã, Zona Oeste.

As mudanças seguem o planejamento do Programa Saúde Manaus Itinerante, com permanência das UBSs Móveis por um período de 15 dias, ao menos, em cada localidade. O funcionamento das unidades é de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h.

A chefe da Divisão Técnica do Programa Saúde Manaus Itinerante, Valeska Jezini, informou que os atendimentos são oferecidos por livre demanda, e os usuários devem apresentar documento de identidade com foto, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

“As unidades móveis atuam principalmente nos vazios assistenciais da cidade. É uma estratégia da Semsa que colabora com a expansão da Atenção Primária na cidade, com fortalecimento das ações de vigilância e atenção à saúde nas áreas de maior vulnerabilidade”, disse.

De acordo com Valeska, entre os serviços ofertados estão consulta médica com clínico geral, consulta em enfermagem, coleta de exame preventivo, dispensação de medicamento, teste rápido de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), além de inserção e consulta de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg).

A UBS Móvel 02 começou a funcionar no Sest∕Senat, localizado na rua Jequié, 1.052, bairro Planalto, e a UBS Móvel 04 foi instalada na escola municipal Divino Pimenta Faleiros, na rua Avelino Magalhães, 39, comunidade Nova Floresta, bairro Jorge Teixeira.

Já a UBS Móvel 01 permanece com os atendimentos no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2,939, Jorge Teixeira. A estrutura da UBS Móvel 03 está sendo usada para os serviços da UBS Lindalva Damasceno, na rua 7, Tarumã-Açu.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

UBS reinaugurada por prefeito volta a funcionar nesta quarta-feira (18) em Manaus

Prefeito de Rio Preto da Eva anuncia construção de UBS e escola após reunião com moradores

Indígenas vão ganhar maior UBS de Manaus, diz David Almeida