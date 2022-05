UBS reinaugurada por prefeito volta a funcionar nesta quarta-feira (18) em Manaus

Manaus (AM) – A nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Mauazinho, localizada na Zona Leste de Manaus, volta a funcionar com normalidade nesta quarta-feira (18). O retorno das atividades foi possível após o prefeito de Manaus, David Almeida, entregar a unidade revitalizada nesta terça-feira (17). A unidade passou por obras de revitalização para melhorar a qualidade do serviço oferecido à população após quase dez anos sem manutenção. A UBS é gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Para realizar a revitalização, foi investido R$ 1,3 milhão em obras e equipamentos. A UBS, de porte 2, voltou a funcionar normalmente a partir de 7h e vai atender os moradores do bairro Mauazinho e da comunidade Parque Mauá, com uma população estimada de aproximadamente 18 mil pessoas, até as 17h.

“Essa reforma é um desejo de quase dez anos. Quando assumi, essa foi uma das primeiras UBSs visitadas e já tínhamos dado a ordem de serviço. Agora, temos aqui uma nova unidade. Refizemos do telhado ao forro, as instalações elétricas, os ar-condicionado, tudo novo, e os servidores estão motivados para que possamos continuar a ampliar os nossos serviços de saúde. Já somos a Saúde Básica número 1, de acordo com os índices do ‘Previne Brasil’, e vamos buscar melhorar cada dia mais”, afirmou o prefeito.

A unidade contará com pediatra, clínico geral, enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliar e técnico de patologia, auxiliar de saúde bucal, Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), assistente social, entre outros trabalhadores da saúde.

O titular da Semsa, Djalma Coelho, salientou que a unidade também volta a ofertar os serviços de vacinação, curativos, retirada de pontos, aferição de pressão arterial e glicemia capilar.

*Com informações da assessoria

