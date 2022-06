Aliança entre Wilson e David mostra força do trabalho em parceria por Manaus

Para integrantes do Avante, o apoio declarado, na quinta-feira (2), pelo prefeito David Almeida à reeleição do governador Wilson Lima (UB) “mostra o acerto e a força da parceria entre os dois em favor da cidade de Manaus”.

Segundo os avantistas, “nunca dois governantes do Estado estiveram tão unidos como agora e o resultado não poderia ser melhor”, disse um dos membros do partido presidido no Amazonas por David.

Os avantistas destacam o programa “Asfalta Manaus” como o “reflexo positivo” da parceria consolidada em abril passado quando os dois governantes assinaram a ordem de serviço, da ordem de R$ 310 milhões, para a realização do recapeamento asfáltico de 10 mil ruas em todos os bairros da capital.

Fim do caciquismo

Para o prefeito David Almeida, a parceria com Wilson Lima, sobretudo, “fecha a cortina da história para uma geração que teve todo o tempo, dinheiro e apoio político para resolver os problemas do Amazonas”.

Assentindo com David, Wilson Lima, disse, no evento de quinta-feira no Studio 5, que “o tempo da arrogância e da prepotência acabou”.

O governador refere-se aos caciques que há décadas dominaram a política do Estado e que, conforme ele, “apareciam nos compromissos públicos de cara amassada por dormirem até às 10 horas da manhã”.

Vice e senador

Ao contrário do estardalhaço realizado por alguns veículos de imprensa, insinuando que David Almeida anunciaria, no Studio 5, os nomes dos candidatos do Avante aos cargos de vice-governador e de senador, o prefeito esclareceu que o anúncio será feito “em momento mais oportuno”.

A data marcada por David é 31 de julho.

Périco esclarece

O presidente do CIEAM, empresário Wilson Périco, disse à coluna que a sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa nas eleições deste ano ainda depende de uma conversa com o prefeito David Almeida. “Vou dialogar com o prefeito para podermos definir bem essa questão”, frisou o empresário.

Os nomes confirmados do Avante para a Aleam são: Elielza Bastos, Enfermeira Jucinara, Flávia Kleten, Gabriele Lopes, Mayra Dias, Girlandia Batista, Rose Lobo, André Luiz, David Reis, Dr. Eduardo Assis, Dr. Marcus Granjeiro, Dr. Miguel Carrate, Janjão, Josildo dos Rodoviários, Leonel Feitoza, Platiny Soares, Professor Gedeão Amorim, Rodinei Ramos, Radyr Oliveira, Ronaldo Tabosa, Wanderley Monteiro e Willace Souza.

Os pretendentes à Câmara Federal: Marcelo Serafim, Marcel Alexandre, Márcio Paixão, Cristina Paiva, Lissandro Breval, Liliane Araújo e Hissa Abrahão.

Reforma só depois

Sem quórum, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a votação da reforma tributária (PEC 110/2019).

Irritado, o relator Roberto Rocha (PTB-MA) atribuiu o esvaziamento a grupos de pressão que resistem à proposta, dentre eles parlamentares que defendem a ZFM.

Para o senador amazonense Omar Aziz (PSD), o ideal é que a reforma seja votada somente na próxima legislatura, dando tempo para o amadurecimento de acordos que protejam o modelo ZFM.

Cidadão do Amazonas

Nascido na cidade paulista de Marília em 15 de novembro de 1967, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, é o mais novo cidadão do Amazonas.

A homenagem aconteceu ontem em Sessão Especial, de autoria do deputado Belarmino Lins (Progressistas) e presidida pelo deputado Roberto Cidade (UB), na Assembleia Legislativa (Aleam).

Em discurso, Belão justificou a honraria por conta do voto determinante de Toffoli na disputa judicial com São Paulo travada em 2019 no plenário do STF.

O voto de Toffoli foi fundamental para que o STF reconhecesse o direito do Amazonas de gerar crédito de IPI para empresas de outros estados que comprarem produtos ou insumos da ZFM.

“Caipira-caboclo”

“Sinto-me orgulhoso por ser agora misto de caipira e caboclo. Como cidadão do Amazonas, terei a responsabilidade de defender muito mais o Amazonas. E ressalto que esta homenagem é para todo o Poder Judiciário brasileiro”.

O discurso de gratidão do ministro soa como uma garantia de que o Amazonas e a ZFM terão um aliado forte no STF quando a Corte julgar, em breve, a recente decisão do ministro Alexandre Moraes em favor da ZFM contra os decretos do Governo Federal que reduziram o IPI.

Medalha de Ouro

O secretário de Governo, Sérgio Litaiff Filho, classificou de “justa” a outorga da Medalha de Ouro Cidade de Manaus à deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC), ocorrida em sessão especial da Câmara Municipal de Manaus na última quinta-feira.

A homenagem foi uma iniciativa do vereador Allan Campelo (PSC) e teve as presenças da deputada Therezinha Ruiz e do desembargador Lafayette Carneiro, dentre outras autoridades.

Empate técnico

Continua o empate técnico entre o governador Wilson Lima (UB) e o ex-prefeito Amazonino Mendes (Cidadania) nas pesquisas eleitorais.

Novo levantamento do Instituto de Consultoria em Ensino e Pesquisa do Amazonas (ICEPAM), divulgado ontem, mostra a diferença de 3,4%, que enfatiza o declínio do pré-candidato do Cidadania.

Amazonino tem 29,5% e Wilson, 26,1%, confirmando o empate técnico registrado desde a semana passada conforme os números aferidos pela empresa Perspectiva, do publicitário Durango Duarte.

Correndo atrás

Atrás dos primeiros colocados, no levantamento da ICEPAM, despontam o deputado estadual Ricardo Nicolau (SD) com 4,9%, Carol Braz (PDT) com 3,4% e Henrique Oliveira (Podemos), com 2,6%.

Calamidade

Em Brasília, integrantes do governo Jair Bolsonaro não descartam o encaminhamento de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) ao Congresso Nacional para possibilitar medidas urgentes de combate à alta dos preços de combustíveis.

A PEC seria uma alternativa a decretação do estado de calamidade admitido na quinta-feira (02) pelo ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP).

Para o enfrentamento da crise, Bolsonaro busca uma solução que o ajude a realizar, sem travas, gastos como concessão de reajuste salarial a servidores, como ocorreria no caso de decretação de calamidade.

Amazônia queima

Números do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) mostram que o ritmo das queimadas continua alto na Amazônia.

Registros de satélites apontaram 2.287 incêndios na região em maio, um aumento de 96% em relação ao mesmo mês em 2021.

Mais uma frente

Na segunda-feira (30), a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou a criação de mais uma frente política.

As frentes, a exemplo de outras criadas no âmbito da Assembleia Legislativa (Aleam), dificilmente resolvem as demandas que apregoam enfrentar.

A CMM criou agora a Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e às Drogas, de autoria do vereador João Carlos (Republicanos).

Fracassos

Na Aleam, mais de cem frentes já foram criadas, sem resultados importantes para a população.

Alguns parlamentares, contrários a tais instrumentos, na maioria das vezes meramente politiqueiros, reclamam que as frentes acabam atropelando a competência das comissões técnicas dos poderes legislativos.

Furto de fios

Em todo o Brasil, o roubo de fios e cabos de telecomunicações alcançou a preocupante marca de 4 milhões de peças em 2021, segundo dados da Conexis.

Para colocar fim ao transtorno, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (1), projeto de lei que aumenta penas para o crime qualificado.

O furto resultará agora em reclusão de 3 a 8 anos. A pena de roubo, de 4 a 10 anos de reclusão, será aumentada de 1/3 até a metade.

