Rio Preto da Eva (AM) – Com a ordem de serviço, realizada pelo Governador Wilson Lima e o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, iniciam as obras de recuperação do sistema viário da sede do município e do ramal ZF-7, a 57 quilômetros de Manaus.

As ações fazem parte do Programa de Melhorias de Ramais e Recapeamento dos Bairros, que será executado com recursos de R$ 18 milhões repassados pelo Governo do Amazonas ao município.

As duas ordens de serviço foram assinadas pelo governador e o prefeito, durante reunião com representantes de 99 comunidades rurais de Rio Preto da Eva. A primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, esteve presente na reunião. Os recursos serão repassados por meio de convênios firmados pela Unidade Gestora de Projetos Especiais do Governo do Amazonas (UGPE).

Em seguida, governador e prefeito foram ao bairro Monte Castelo e ao ramal ZF-7. “As máquinas estão aqui, a gente só precisa que faça um pouco mais de sol. Estou conversando com os moradores e são ruas que há muito tempo não recebem pavimentação e o que a gente está trazendo é respeito, é dignidade para as pessoas”, disse Wilson Lima.

“Hoje começa a se tornar realidade aquilo que era sonho. O governador está dando oportunidade de fazer um convênio direto com a prefeitura, conseguimos fazer a licitação, hoje estamos trazendo a empresa e o governador deu a ordem de serviço“, comemorou o prefeito Anderson Souza.

De acordo com o coordenador da UGPE, Marcellus Campêlo, o Governo do Amazonas já repassou a primeira parcela dos dois convênios, para a Prefeitura de Rio Preto iniciar o trabalho de recuperação do sistema viário e do ramal ZF-7.

Ao todo, serão recuperados 31,2 quilômetros do ramal ZF-7. O valor total de investimento deste convênio é de R$ 10,2 milhões, sendo R$ 10 milhões do Governo do Amazonas e R$ 216,8 mil da Prefeitura de Rio Preto da Eva. A primeira parcela repassada pelo Estado foi de R$ 2,1 milhões.

A recuperação do ramal ZF-7 vai beneficiar 1.510 pessoas, que poderão escoar a produção agrícola pela via pavimentada.

“A pavimentação será um grande avanço. Hoje nós temos a plantação de cana, nós temos a plantação de macaxeira. Somos agricultores familiares e algumas pessoas vivem do extrativismo da floresta. Eu encomendei um engenho que está ficando pronto e falta só um pequeno detalhe que vai sair: o nosso ramal”, disse o agricultor Francisco Marinho, de 55 anos.

Sistema viário

Para o convênio que vai permitir a recuperação do sistema viário, o Estado vai repassar um total de R$ 7,7 milhões e R$ 157 mil será a contrapartida da Prefeitura. Já foi repassada pelo Estado ao município a primeira parcela de R$ 1,5 milhão. Além do Monte Castelo 1 e 2, o projeto da prefeitura prevê a recuperação das ruas dos bairros da Paz, Carlos Braga, Coqueiral e Conjunto Sebastião Ferreira.

Ilumina+ Amazonas

Ainda em Rio Preto da Eva neste domingo, Wilson Lima anunciou o início do programa de modernização da iluminação pública Ilumina+ Amazonas, para este mês.

Serão substituídos 1.613 pontos de iluminação por luminárias de LED, com investimentos de R$ 3,5 milhões. O trabalho de substituição das lâmpadas convencionais por LED na “terra da laranja” está programado para ser iniciado ainda em junho.

* Com informações da assessoria

