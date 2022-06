Projeto “Travinha Raiz” movimenta crianças e adolescentes de Rio Preto da Eva

O projeto esportivo contribui com o desenvolvimento das crianças e adolescestes do município

Rio Preto da Eva (AM)– O projeto Travinha Raiz surgiu em 2004 e desde então movimenta a rotina de crianças e adolescentes residentes no município de Rio Preto da Eva (distante 80 quilômetros de Manaus) levando a prática de esportes. As atividades realizadas têm contribuído para ocupar os alunos e retirá-los das ruas.

O professor Alex Souza, um dos responsáveis pelo projeto explicou que assim que surgiu, o Travinha Raiz tinha como objetivo reunir amigos no final de tarde em um pedaço de quadra que tinha no município. Haviam torneios e premiações abertos ao público tanto para crianças quanto para adultos que esperavam para participar. O objetivo era gerar entretenimento para esse público no tempo livre deles.

Projeto incetiva a prática de esporte de crianças e adolescentes Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

“Atualmente o Travinha Raiz é realizado na rua 29 de Julho, do bairro da Paz e atende cerca de 70 crianças. Nosso objetivo é não deixar nossas crianças nas ruas para os índices errados. Oferecemos atividades de futebol de travinha, tênis de mesa e voleibol de rua e sempre incentivamos os nossos alunos a seguirem nos bons caminhos”, declarou Souza.

Alex destacou ainda que é cobrado que os alunos estejam estudando e que eles não faltem às aulas. Todos são monitorados por adultos enquanto praticam as atividades físicas.

“Conseguimos beneficiar essas crianças e jovens que estão ali conosco, praticando esportes e ficando saudáveis. As atividades físicas são oferecidas com segurança e toda a equipe do projeto é incentivadora desses jovens para eles estudarem para realizar seus sonhos e no futuro possam se tornar pessoas de bem”, disse.

Para participar do projeto é necessário que os jovens estejam estudando Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

O projeto Travinha Raiz ainda tem pouco apoio, e atualmente conta com a parceria do vereador de Rio Preto, Betinho ML. Com apoio dos deputados estaduais Saullo Viana e Roberto Cidade, que disponibilizaram equipamentos para os treinos dos alunos que ajudarão no desenvolvimento das atividades físicas.

“Nesse ano de 2022, vamos dar incentivo à essas crianças promovendo cada vez mais atividades. Queremos que as crianças continuem frequentando o Travinha Raiz e esses materiais conquistados são de total apoio para esse objetivo. Ainda precisamos de mais ajuda para continuar seguindo, como adquirir calçados esportivos, mas estamos seguindo firme no nosso propósito”, apontou Alex.

Para Josiana Nascimento, mãe de um aluno de 16 anos que faz parte do Travinha Raiz, o projeto tem sido muito positivo para o desenvolvimento do filho.

“O projeto ocupa as crianças no esporte tirando elas da má influência e levando elas para uma boa direção, com respeito e educação. Meu filho só tem aprendido bons valores e se desenvolvido no esporte com o Travinha Raiz”, declarou.

Quem quiser apoiar o Travinha Raiz pode entrar em contato com o número (92) 98456-6778 e também ter mais informações sobre o projeto.

Leia Mais:

Projeto Astrominas tem inscrições abertas até o dia 29 próximo

Personalidades do esporte e times de futebol se unem em apoio ao Maio Laranja

“Educar pelo Esporte” e “Minha Escola Saudável” fazem aula inaugural em Manaus

Edição web: Jonathan Ferreira