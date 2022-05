Governo repassa R$ 3,6 milhões a Rio Preto da Eva, de convênios firmados com a Prefeitura

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas efetuou, nesta sexta-feira (27), o repasse de cerca de R$ 3,6 milhões à Prefeitura de Rio Preto da Eva. O valor é referente à primeira parcela de dois convênios firmados em abril deste ano, entre o governador Wilson Lima e o prefeito Anderson Souza, para a recuperação do sistema viário da sede do município e do Ramal ZF-7.

Os convênios, um no valor de R$ 7,8 milhões e outro de R$ 10,2 milhões, estão sendo executados pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

Conforme o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, com as parcelas liberadas a Prefeitura já pode licitar e dar ordem de serviço para início das obras.

“São obras importantes para a população do município, pois se trata do sistema viário da cidade e de um ramal importante para a produção agrícola. Estamos dando celeridade aos processos e tão logo seja feita a prestação de contas, as outras parcelas vão sendo liberadas”, afirmou.

Para o convênio que vai permitir a recuperação do sistema viário, o Estado vai repassar R$ 7,7 milhões e R$ 157 mil será a contrapartida da Prefeitura. A primeira parcela repassada foi de R$ 1,5 milhão. Já o convênio para a recuperação do ramal ZF-7 tem investimento de R$ 10 milhões do Estado e R$ 216 mil do Município. A primeira parcela repassada foi de R$ 2,1 milhões.

Desde novembro do ano passado, já foram repassados R$ 221,8 milhões referentes aos convênios firmados ou em trâmite, via UGPE, com 36 municípios do interior e a capital, Manaus.

*Com informações da assessoria

