Prefeito envia à CMM mensagem para criação do ‘Propodas’

Manaus (AM) – Como parte da programação do “Junho Verde”, mês dedicado à sensibilização e conscientização ambiental, o prefeito de Manaus, David Almeida, enviou, nesta segunda-feira (6) à Câmara Municipal de Manaus (CMM), a Mensagem do Executivo com a proposta de criação do Programa de Aproveitamento de Resíduos de Podas de Árvores (Propodas). A assinatura do documento aconteceu no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

“Essa Mensagem institui o programa de aproveitamento de resíduos de podas e dá outras providências, no mês de junho, o ‘Junho Verde’, e nós vamos regulamentar a destinação dos resíduos da poda das árvores, aqui na cidade de Manaus. Antes nós pegávamos esses troncos e pedaços de árvores e mandávamos para nosso aterro controlado, tínhamos que pagar, agora, nós vamos destinar ao polo cerâmico, para que possamos receber os tijolos em troca desses cortes que seriam destinados ao aterro”, destacou o chefe do Executivo municipal.

O programa, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), irá regulamentar o aproveitamento dos resíduos de podas de árvores, além de controlar galhos, troncos e demais pedaços de árvores, oriundos das podas, seja pela iniciativa privada ou pública. O titular da Semmas, Antônio Stroski, completou que a intenção do programa é dar destinação sustentável a esses materiais.

“Esses resíduos de podas, às vezes, as pessoas queimam ou destinam de forma errada em área verde, mesmo que também seja recolhido pelo serviço municipal, às vezes junto com a coleta municipal, acaba indo para o aterro ou descartando de forma errada. Nós estamos tendo uma ação objetiva, um marco do Executivo municipal, contribuindo objetivamente com a gestão adequada de resíduos urbanos, é um contexto em um momento importante dentro das atividades do ‘Junho Verde’”, completou Stroski.

A ação, que integra a programação do “Junho Verde”, mês dedicado à sensibilização e conscientização ambiental, conta também com a doação de mais de mil mudas de plantas e a campanha “Manaus Sem Fumaça: Diga não ao fogo”.

