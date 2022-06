Wilson Lima anuncia pagamento de data-base de 2021 para servidores estaduais do setor primário

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima autorizou, na noite desta quarta-feira (8), o pagamento de correção de 10% da data-base de 2021 para servidores estaduais do setor primário que atuam na Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf).

O anúncio ocorreu durante reunião de negociação com membros de dois sindicatos que representam a categoria. O encontro foi realizado na sede do Governo do Amazonas, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

Wilson Lima autorizou, ainda, o pagamento de gratificação de cursos e progressões para os servidores. Além disso, 17 servidores da Sepror que hoje atuam na Adaf serão relotados na agência. Todas as medidas são pleitos apresentados pela categoria e atendidos pelo governador.

“Depois de muitas negociações nós chegamos a alguns acordos que são importantes para a categoria, como a gratificação de curso que a gente vai dar, progressões, e é a primeira vez que isso acontece para esses servidores. E, também, fechamos aqui um percentual de 10% de data-base. São conquistas importantes para que a gente possa valorizar essa categoria”, disse Wilson Lima.

Os representantes dos sindicatos agradeceram o atendimento dos pleitos e destacaram a importância da reestruturação da Lei 3.510, sancionada em janeiro pelo governador, uma correção histórica que irá permitir aposentadoria digna a servidores com mais de 30 anos de serviço e mais de 60 anos de idade. A readequação da legislação é esperada há décadas por 1.987 servidores, de 24 órgãos e instituições do Estado, incluindo aqueles que fazem parte do setor primário.

