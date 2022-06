Flamengo oficializa proposta e se aproxima de acerto com Dorival Júnior

Os jogadores do Ceará, inclusive, já falam em tom de despedida com Dorival

O Flamengo já definiu o nome para substituir Paulo Sousa. Trata-se de Dorival Júnior, que está atualmente no comando do Ceará. A diretoria do Fla já oficializou a proposta ao treinador e deve fechar a contratação em breve.

Os jogadores do Ceará, inclusive, já falam em tom de despedida com Dorival, que deve aceitar o novo desafio à frente do Mais Querido. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande.

A diretoria do Flamengo trabalha para anunciar o novo treinador o quanto antes, tendo em vista a falta de um técnico interino no clube. A princípio, Mário Jorge, recém-promovido ao comando do time sub-20, assumiria a equipe profissional de forma provisória.

Mesmo com a contratação de Dorival já encaminhada, o Flamengo ainda não se reuniu com Paulo Sousa para formalizar a ruptura do trabalho. O treinador português, aliás, deve comandar os treinos desta quinta-feira (09), visando o jogo contra o Internacional, no sábado (11).

*Coluna do Fla

Foto: Divulgação/Flamengo

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Flamengo demite Paulo Sousa e cogita Dorival Júnior

Veja os 20 clubes que mais faturam no Brasil