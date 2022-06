Flamengo demite técnico Paulo Sousa e Dorival Júnior é cogitado

Depois do revés para o time paulista, a diretoria avalia que não há mais perspectiva no trabalho de Sousa

Após a segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Bragantino nessa quarta-feira (8), a diretoria do Flamengo decidiu pela demissão do técnico Paulo Sousa.

Depois do revés para o time paulista, a diretoria avalia que não há mais perspectiva no trabalho de Sousa como treinador do clube carioca.

O treinador já chegou desgastado para o jogo contra o Massa Bruta, após o revés em casa no último domingo para o Fortaleza por 2 x 1, com mais de 60 mil flamenguistas no Maracanã.

O clube avalia como tratará a saída do técnico e quem comandará a equipe. Paulo Sousa tem multa rescisória de R$ 7,7 milhões. Cuca é um dos nomes cotados para a vaga do português.

Em sua passagem pelo Rubro-negro, o técnico lusitano teve 32 jogos, 19 vitórias, sete empates e seis derrotas. Com o português no comando da equipe, o time carioca marcou 59 gols e sofreu 29.

Cogitado

Segundo o jornalista Lauro Jardim, do portal O Globo, o nome de Dorival Júnior, treinador do Ceará, ganhou força entre os dirigentes do Flamengo. Cuca, ex-treinador do Atlético Mineiro, também era falado mas perdeu força pelo fato do treinador priorizar projetos pessoais.

Dorival Júnior está no Ceará desde abril e só comandou os alvinegros em 16 partidas até o momento, sendo 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Além disso, a equipe cearense foi a única que venceu os 6 jogos da fase de grupos da Sul-Americana.

O treinador tem duas passagens pelo Flamengo em 2012/13 e em 2018. No total, comandando o Rubro-Negro, Dorival soma 39 jogos, 15 vitórias, 14 empates e 10 derrotas.

Vale lembrar que a saída de Paulo Sousa ainda não foi anunciada de forma oficial pelo clube. Antes de fazer o anuncio, a diretoria quer ter o sucessor do português engatilhado e está disposta a pagar a multa rescisória para tirar o treinador de algum clube brasileiro.

Um treinador estrangeiro não está 100% descartado desde que o acerto seja feito de forma rápida. Porém, a prioridade é por um profissional que já esteja no futebol brasileiro.

