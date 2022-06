Veja ranking dos 20 clubes que mais faturam no Brasil

O estudo divulgado pela plataforma CupomValido.com.br com dados da Statista e dos balanços oficiais dos clubes referentes ao último ano, o Flamengo é o único clube do futebol brasileiro com faturamento na cifra de bilhão, e é o atual campeão do ranking de faturamento, com R$1.082 bilhão de receita.

Com um aumento de quase 50% no faturamento, o Palmeiras surpreendeu ao passar de terceiro lugar, para a atual segunda posição, com R$910 milhões de faturamento. Já em terceira posição, está o Atlético Mineiro, com R$757 milhões.

Concluindo as top 5 posições do ranking, o Corinthians (R$ 502 milhões) está na quarta posição, e o Grêmio (R$ 498 milhões) em quinto lugar.

Principais fontes de receitas

Segundo o estudo, os direitos de transmissão, é a principal fonte de receita dos clubes brasileiros, que representa aproximadamente 34% do total das receitas. As vendas de jogadores, é a segunda fonte mais importante, com 31%.

Em seguida ficam os programas sócios-torcedores (12%), licenciamento e franquias (11%) e bilheterias (2%).

Clubes que pagam os maiores salários

O Flamengo é o clube que paga os maiores salários do futebol brasileiro, totalizando R$22.7 milhões por mês. Em segundo lugar está o Palmeiras, com R$18 milhões, e o Atlético Mineiro está em terceira posição com R$16.7 milhões mensais.

O Grêmio fica em quarta posição com R$14,5, próximo do Corinthians que teve um gasto de R$14.3 milhões mensais.

Maiores torcidas do Brasil

Com relação ao tamanho da torcida, o Flamengo segue na liderança, com mais de 42.7 milhões de torcedores. O Corinthians segue em segundo com 29.9 milhões, e logo abaixo está o São Paulo (17.1 milhões) e Palmeiras (12.8 milhões). Em seguida, há um empate técnico entre o Vasco, Cruzeiro, Grêmio, com 8.5 milhões cada.

