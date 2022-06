Empresa é autuada por falta de informação sobre preços de passagens de barcos no AM

Manaus (AM) – Uma ação conjunta do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e representantes da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/Aleam) resultou em duas autuações no Porto de Manaus, nesta quinta-feira (9).

Um dos autos, encaminhado à empresa Estação Hidroviária do Amazonas S.A (Roadway), é referente à falta de informação sobre preços de passagens de barcos para o interior do Estado.

No documento, também foram citadas as ausências de informações sobre a taxa de embarque de R$ 5 (cobrada fora da passagem) e sobre a diferença de preços entre os pagamentos à vista e em cartão.

O outro auto foi emitido para a empresa Socimar sobre a cobrança de uma taxa para uso do banheiro sem destinação jurídica – ou seja, não se sabe o motivo dessa taxa e para onde ela será encaminhada.

“As fiscalizações seguem em diversas frentes, e por o barco ser o meio de transporte mais usado para viagens ao interior do Amazonas, não medimos esforços para garantir que o passageiro seja respeitado ao utilizar esse tipo de serviço”, sintetizou o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Procon-AM recebe relatório da CPI da Amazonas Energia

Procon-AM notifica empresa após voo cancelado para Carauari

Amazonastur e Arsepam assinam termo para ações de controle e fiscalização de transportes turísticos