Natural do de Matanzas, em Cuba, Enny Ariel Galarraga Aguiar trabalha como massagista no Manaus FC

Manaus (AM) – O futebol não é construído somente por atletas protagonistas de gols históricos ou defesas fascinantes. Com pouco reconhecimento, profissionais são fundamentais para o desenvolvimento de um atleta longe dos holofotes e um desses cargos é o de massagista.

Natural de Matanzas, cidade de Cuba, Enny Ariel Galarraga Aguiar, de 37 anos, trabalha há um mês como massagista no time de futebol amazonense Manaus Futebol Clube. Formado em fisioterapia, após passar um período trabalhando em Margarita, na Venezuela, o imigrante cubano veio para a capital amazonense por meio de uma excursão de um grupo de brasileiros.

“Fui para a Venezuela à trabalho e entrei aqui no Brasil mediante uma excursão de brasileiros que estavam no país, passando por Margarita. Eles me trouxeram para esse país maravilhoso. Aqui comecei a trabalhar como autônomo indo nas residências ou condomínios. Graças a um amigo que me indicou, fui contratado pela equipe de futebol do Manaus FC”, destacou.

A vinda de Ariel Galarraga da Venezuela para o Brasil aconteceu em janeiro de 2018 por conta da crise socioeconômica, política, humanitária e migratória que o país tem sofrido desde o final do governo de Hugo Chávez, adentrando o atual governo de Nicolás Maduro.

Para quem pratica qualquer modalidade esportiva com contato físico, a massagem esportiva é uma grande aliada na prevenção de lesões. Como é o caso dos jogadores de futebol, que veem na massagem a principal arma para acelerar o processo de recuperação, reduzir a fadiga, as tensões musculares e articulares.

Ismael Monteiro / Manaus FC

Trajetória

O massagista faz parte da estatística de pessoas que saem dos seus países de nascença por motivos econômicos, estudos, reunião familiar, deslocamento forçado (refúgio), questões ambientais e que lutam para reconstruir suas vidas longe de sua cultura.

Dados do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) do Ministério da Justiça (MJ), registrados em 2017, apontam que, em relação ao ano de 2015, o número de cubanos que pediu ao órgão o reconhecimento do status de refugiado aumentou 352%.

Além da crise que se deparou no país natal, Ariel também percebeu que a Venezuela estava em um momento difícil e resolveu imigrar.

Quando chegou em solo brasileiro, Enny Ariel começou trabalhando como massagista nas ruas, condomínios, bazares e até mesmo na praia da Ponta Negra. Precisando de um salário fixo para ajudar a sua esposa e filhos, logo conseguiu entrar para o time do Manaus FC.

Fotos: Manaus FC

“Estava trabalhando como autônomo na Venezuela, mas estava muito difícil com a questão de economia para conseguir as necessidades básicas como alimentação, saúde e pela família. Tomei a decisão de migrar para outro país e escolhi o Brasil, tanto pela proximidade e pela facilidade para me comunicar com os brasileiros. Decidi tentar uma vida melhor aqui no Brasil. Nunca imaginei que poderia fazer parte de um time de futebol”, relembra.

No decorrer da sua trajetória como profissional do ramo, Galarraga destaca que o momento que mais o marcou foi ser contratado como massagista de um grande clube de futebol do Amazonas, visto que há um tempo vivia com muitas dificuldades, mas atualmente se mantém de forma estruturada.

Profissional exemplar

O presidente do Manaus FC, Giovanni Silva, destacou que Ariel é um profissional exemplar e conquistou o seu cargo no clube com empenho e responsabilidade, mostrados por meio do seu trabalho voltado ao progresso e evolução dos jogadores que atuam no Gavião do Norte.

“O Ariel é um grande colaborador, que assim como os demais vem se dedicando para fazermos história dentro das quatro linhas. Conquistou sua oportunidade aqui no Manaus com muito trabalho, dedicação e comprometimento, independente de sua nacionalidade. Temos certeza que onde estiver, será sempre reconhecido por isso!”, pontuou.

O clube

Fundado em 5 de maio de 2013, o Manaus Futebol Clube (mais conhecido como Gavião do Norte) é um clube de futebol brasileiro da cidade de Manaus, localizada no Amazonas. No mesmo ano da fundação, o time disputou a Segunda Divisão Amazonense, onde foi campeão dos dois turnos e entrou para a lista de participantes da Primeira Divisão do Campeonato Amazonense de Futebol de 2014.

Com pouco menos de uma década, o Gavião do Norte já conta com uma história repleta de conquistas que muitos clubes amazonenses levaram décadas ou até mesmo nunca alcançaram.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Jogador de Manaus realiza feijoada para custear seletiva no RJ

Projeto “Mais Futevôlei nos Bairros” inicia nesta sexta (10) em Manaus

Flamengo anuncia a contratação do técnico Dorival Júnior