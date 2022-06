Jogador de Manaus realiza feijoada para custear seletiva no RJ

Manaus (AM)- Em busca da realização de um grande sonho, o amazonense Messias Pinheiro Cardoso, de 16 anos, pede apoio para jogar em um campeonato e participar de testes em grandes clubes de futebol na cidade do Rio de Janeiro. Fã de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, o jovem sonha em investir profissionalmente no esporte desde criança e precisa ir para a Cidade Maravilhosa no próximo dia 15 de junho.

Para auxiliar o jovem na arrecadação de fundos para despesas como a passagem e demais gastos, a família e amigos organizaram um bingo e Feijoada Solidária. O evento acontece neste domingo (12), a partir das 11h, na rua Evaristo Pucu, nº 9, no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

Os interessados em participar do bingo poderão adquiri-lo por R$ 5 e o prato completo de feijoada está no valor de R$ 10. Todo o dinheiro arrecadado será convertido em fundos para ajudá-lo a realizar o sonho. O amazonense foi indicado para participar da seletiva por outros colegas que já estão fazendo os testes no Rio de Janeiro.

O bingo conta com sete prêmios que vão de pacote com 6 guaranás, cestas básicas, caixinhas de cervejas e botija de 13kg + gás.

“Meu sonho é me tornar um jogador de futebol. Aos meus seis anos de idade comecei a jogar bola e com o tempo fui crescendo e evoluindo no futebol. Hoje sou grato por não ter desistido e por continuar correndo atrás do meu sonho. Fico feliz por ter recebido essa oportunidade de poder fazer alguns teste no Rio de Janeiro. Se Deus quiser vai dar tudo certo”, declarou o jovem.

Narjara Pinheiro Caldas, mãe do Messias, não esconde o orgulho ao ver o filho próximo de realizar o sonho. De acordo com Najara, a paixão de Messias pelo futebol e o sonho em se tornar jogador profissional teve início bem cedo. O jovem se inspirou em seu avô, que era técnico do time “Casa Moisés”.

“Ele cresceu vendo o futebol, se apaixonou pelo esporte e daí então colocou no coração de que um dia teria um sonho de jogar. Sempre com apoio da família, hoje estamos unidos para ajudá-lo a realizar esse grande sonho. A família sempre o incentivou. O avô tinha um time chamado ‘Casa Moisés’, hoje ele tem 83 anos e está muito feliz por sempre confiar e acreditar no sonho do seu neto”, destacou.

Foto: acervo pessoal

Professor da Escolinha do Ortiga, Wyllerson Geraldo Mendes Silva, destaca que sempre percebeu o talento de Messias desde cedo. Quando o jovem iniciou as aulas na escolinha, o professor alega que ele sempre exigiu muito de si mesmo e era responsável com as jogadas. A escolinha de futebol fica localizada próximo ao campo de futebol do Vermelhão fica na Rua São Francisco, no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

“Desde pequeno ele sempre foi muito acelerado e por mais que o seu futebol fosse de 50%. Ele sempre se exigiu muito e puxava a responsabilidade para ele na questão das jogadas, toques, chutes e domínios. Quando ele entrou na escolinha, só melhorou mais isso para ela na questão física. Teve um período em que ele realmente estava direto comigo em todos os dias. Com o tempo o futebol dele foi melhorando e hoje é esse sonhados. Sempre o incentivei a nunca desistir do futebol e sempre ser esse menino disciplinado”, ressaltou o professor.

Quem quiser ajudar Messias a realizar seu sonho, pode auxiliar com qualquer valor por meio do pix: (92) 99153-3825 (Messias Pinheiro Cardoso).

Edição Web: Bruna Oliveira

