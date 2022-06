Após saída de Piza, Manaus FC anuncia chegada do técnico João Brigatti

Manaus (AM)- A diretoria esmeraldina anunciou nessa terça (28) a chegada do técnico João Brigatti e o auxiliar Vaguinho assumem nessa reta final da primeira fase de Campeonato Série C 2022.



João Dermival Brigatti tem 58 anos, ex-goleiro (1981-96) com passagens por clubes como Ponte Preta-SP, Ferroviária-SP e Santa Cruz-PB, iniciou sua carreira na comissão técnica em 2007 como preparador de goleiros no América-RN, Seleção da Jamaica (2011-2012) e o Jeonnam Dragons (Coréia do Sul).

Não demorou muito para que Brigatti assumisse como auxiliar técnico – em 2014 – passando por clubes como Paysandu-PA (2014), Botafogo-SP (2015), CRB-AL (2016) e no Ponte Preta-SP (2017) – nesse último, foi onde fez a transição de auxiliar para técnico.



Como técnico, assumiu equipes como Ponte Preta-SP (2017-18 e 2020), Paysandu-PA (2018-19 e 2020), Santa Cruz-PB e Sampaio Correa-MA (2019-21) – destacando sua última passagem, onde conquistou o título do Campeonato Maranhense ainda em 2022.

Seu último clube é América-RN, onde em 11 jogos, está no G4 com 17 pontos no Grupo 3 da Série D 2022 com 4 vitórias, 5 empates e apenas duas derrotas.



No total, Brigatti possui dois acessos e dois títulos maranhenses em seu currículo. Em suas primeira palavras como o novo comandante esmeraldino, Brigatti mostrou-se otimista e motivado a fazer história com o Gavião.

“Estou muito feliz e honrado em receber o convite do Manaus. Eu acredito muito nesse primeiro objetivo, que é a classificação para a próxima fase. A gente já tem, graças a Deus, uma experiência em relação a Série B e a Série C, inclusive já conseguimos acesso pelo Paysandu (em 2014) e também pelo Sampaio Correa (em 2019), enfim, são situações que nos deixa confiantes para fazermos um grande trabalho. Já estou estudando o elenco do Manaus, é um elenco que tem as condições pra conseguir os resultados. É alinhar com a diretoria, imprensa, torcida e elenco, em um só pensamento conseguir os resultados positivos, que no momento é a classificação.”

Já seu auxiliar, Vagner “Vaguinho” dos Santos, tem 52 anos e acumula passagens na função pela Ponte Preta-SP (2014), Criciúma-SC (2013), Seleção Brasileira Feminina (2014-16 e 2017-19), Guarani-SP (2017) e inclusive uma passagem pelo Penarol-AM (2021). Recentemente, estava com Brigatti no América-RN disputando a Série D.



Brigatti e Vaguinho tem chegada prevista para essa quarta (29) e o primeiro compromisso será a partida contra o Ferroviário-CE, na Arena da Amazônia nesse sábado, às 16h, pela 12ª rodada da Série C 2022.

O Manaus hoje ocupa a 11ª posição, com 17 pontos e segue na briga pela classificação faltando 7 rodadas para o término da primeira fase da competição.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: MAYCON SOLDAN/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

