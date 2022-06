Flamengo anuncia a contratação do técnico Dorival Júnior

Dorival Júnior é oficialmente o novo técnico do Flamengo. Após demitir o português Paulo Sousa, o Rubro-negro anunciou a contratação de seu novo treinador nesta sexta-feira (10).

O clube fez o anúncio em suas redes sociais no início da tarde desta sexta (10). Dorival chega após um começo de trabalho no Ceará. Dorival Júnior tem 60 anos chega para sua terceira passagem no comando do time carioca.

O time joga no próximo sábado (11) contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Nome: Dorival Silvestre Júnior

Data de nascimento: 25/04/1962 (60 anos)

Local de nascimento: Araraquara-SP

Formação preferida: 4-3-3 (ofensivo)

Clubes onde treinou: Fortaleza (2004/05), Criciúma (2005), Juventude (2005), Sport (2005/06), Avaí (2006), São Caetano (2006/07), Cruzeiro (2007), Coritiba (2008), Vasco (2008/09 e 2013), Santos (2009/10 e 2015/17), Atlético-MG (2010/11), Internacional (2011/12), Flamengo (2012/13 e 2018) Fluminense (2013), Palmeiras (2014), São Paulo (2017/18), Athletico-PR (2020) e Ceará (2022).

