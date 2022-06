Bia Haddad é campeã de simples e de duplas do WTA de Nottingham

O próximo compromisso da brasileira será no WTA 250 de Birmingham

Bia Haddad Maia venceu a americana Alison Riske na final do simples do WTA de Nottingham neste domingo (12), por 2 a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/3, e conquistou o maior título de sua carreira. A tenista brasileira enfrentou uma partida dura contra a americana, mas conseguiu manter a concentração e vencer o jogo.

No entanto, a taça de campeã de simples não foi a única que a brasileira levantou neste domingo (12) em Nottingham. Bia venceu também a decisão de duplas ao lado da chinesa Shuai Zhang.

A dupla venceu a norte-americana Carolina Dolehide e a romena Mônica Niculescu em uma partida que, apesar de ter terminado em 2 a 0 foi muito disputada, com parciais de 7/6 (2) e 6/3.

Vitória no simples

No primeiro set, Bia conseguiu uma quebra logo no primeiro game de serviço da adversária, passando a frente em 2 a 1. As duas jogadoras tiveram chances de quebra nos seguintes, mas todos os saques foram confirmados e a brasileira fechou em 6 a 4.

No segundo set, Riske melhorou seu desempenho, passou a sacar muito bem, com um desempenho muito sólido no fundo da quadra e consegui emplacar um 6 a 1 contra a brasileira.

Mas Bia voltou com força total para o terceiro set. Concentrada, a brasileira chegou a ter um saque quebrado no terceiro game, mas se recuperou e devolveu a quebra a Riske. O jogo terminou com Haddad sacando muito bem e conquistando a vitória com parcial de 6 a 3.

No fim do jogo, Bia agradeceu a torcida e se disse estar muito feliz pela conquista. Ela ainda brincou dizendo que jamais imaginou que seu primeiro título de 250 fosse na grama.

Em sua trajetória no WTA de Nottingham, Bia venceu cinco jogos. Sua principal vitória foi nas quartas de final, contra a grega Maria Sakkari, quinta colocada do ranking mundial e que era cabeça de chave número 1 na competição.

Cabeça de chave número 7, Bia Haddad chegou ao WTA de Nottingham na 48ª colocação do ranking mundial – que já era a melhor posição de sua carreira. Após sua campanha no torneio britânico, ela somou 137 pontos (ou 237) e subiu para o 39º lugar na classificação (ou 32º).

O próximo compromisso da brasileira será no WTA 250 de Birmingham, também disputado na grama britânica, que será iniciado já nesta semana.

