Brasil pega Equador na segunda rodada do Torneio Internacional Sub-20

O Brasil enfrenta o Equador, nesta sexta-feira (10) a partir das 20h30 (horário de Brasília), em seu segundo desafio no Torneio Internacional Sub-20 do Espírito Santo, que é disputado no estádio Kléber Andrade, em Cariacica. A TV Brasil transmite a partida ao vivo para todo o Brasil.

A equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes chega animada, após estrear na competição na última quarta (8) com goleada de 5 a 2 sobre o Paraguai.

Um dos destaques da equipe brasileira foi o atacante Matheus Nascimento, que marcou dois gols contra os paraguaios. Segundo o jogador do Botafogo, o apoio dos torcedores deu muita força para o Brasil na partida: “Foi uma vitória muito importante, pois nos dá confiança para os próximos jogos. O apoio da torcida foi primordial para a virada. Eles não paravam de gritar. Isso nos motivou, nos levantou na partida”.

Se o Brasil chega motivado, a equipe equatoriana busca a primeira vitória na competição após empate com o Uruguai na primeira rodada. Os uruguaios também jogam nesta sexta, mas a partir das 18h com o Paraguai.

O Torneio Internacional Sub-20 é o primeiro desafio do técnico Ramon Menezes, que assumiu a seleção em março e tem como grande meta prepará-la para o Sul-Americano da categoria, previsto para janeiro de 2023. No Espírito Santo, o Brasil enfrenta adversários que também estarão na disputa do Sul-Americano.

Transmissões da TV Brasil

Os telespectadores podem acompanhar todos os jogos do Torneio Internacional Sub-20 na TV Brasil 2. Os próximos duelos serão exibidos no domingo (12), com dois confrontos por dia, às 18h e às 20h30. A seleção canarinho entra em campo sempre no segundo horário.

O clássico Brasil e Uruguai, última partida da competição, será transmitido simultaneamente com a TV Brasil 1 no domingo, a partir das 20h30.

Leia mais:

Entenda como o 5G mudará a economia brasileira

Governador Wilson Lima recebe presidente da Potássio do Brasil, Adriano Espeschit

Apenas 3% dos homens brasileiros se consideram feios, aponta pesquisa