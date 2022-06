Mundial de vôlei de praia começa nesta sexta (10)

Está chegando a hora do Mundial de vôlei de praia de 2022. Entre os dias 10 e 19 de junho, a cidade de Roma, na Itália, vai receber a elite do esporte nas areias do lendário Foro Itálico.

O Brasil tem tradição de sobra na competição. Em 12 edições disputadas até hoje, foram 11 medalhas de ouro conquistadas – sete entre os homens, quatro entre as mulheres. Em 2022, o Time Brasil será representado por quatro duplas no masculino e outras quatro no feminino:

• Ana Patrícia e Duda

• André Stein e George

• Bárbara e Carol Solberg

• Renato e Vitor Felipe

• Rebecca e Talita

• Alison e Guto

• Taiana e Hegê

• Bruno Schmidt e Saymon

Dupla líder do ranking

O Brasil estará representado na Itália pela dupla que lidera o ranking internacional masculino. André Stein e George têm se destacado no cenário internacional e conquistado títulos, como o Sul-Americano, realizado em maio. No último fim de semana, os dois foram bronze na etapa Elite de Jurmala, na Letônia, e despontam como uma das principais esperanças de medalha para o Brasil na competição.

Boa fase de Bárbara e Carol

No feminino, o Brasil também contará com uma dupla que figura entre as melhores do mundo atualmente. Bárbara, prata nos Jogos Olímpicos Rio 2016, e Carol Solberg, estão na segunda posição no ranking mundial e têm colecionado bons resultados. O último deles foi a prata na etapa Elite de Jurmala, na Letônia.

Reedição de dupla vencedora

Quem também esteve no pódio no último desafio antes do Mundial foi a parceria formada por Ana Patrícia e Duda. Elas voltaram a jogar juntas no ano passado, após os Jogos Olímpicos de Tóquio, e têm um histórico vencedor no passado: foram medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2014, em Nanquim, e agora esperam repetir o sucesso no Mundial. Em Jurmala, ficaram com o bronze.

Medalhistas olímpicos em ação

Além das fortes duplas brasileiras, o Mundial da Itália também contará com outras parcerias de sucesso pelo mundo nos últimos tempos. Quatro duplas medalhistas em Tóquio 2020 estarão na disputa em Roma. No masculino, Anders Mol e Christian Sorum, da Noruega, que conquistaram o ouro, e Cheriff Younousse e Ahmed Tijan, do Catar, que ficaram com o bronze, estão confirmados. Já no feminino, farão parte do torneio as australianas Taliqua Clancy e Mariafe Artacho del Solar, vice-campeãs olímpicas, e Joana Heidrich e Anouk Vergé-Depré, da Suiça, que foram bronze no Japão.

Confira os adversários dos brasileiros na primeira fase

Feminino

GRUPO B

Duda/Ana Patrícia (BRA)

Hermannova/Stochlova (TCH)

Schutzenhofer/Plesiutshchnig (AUT)

Wang/Xia (CHN)

GRUPO D

Bárbara Seixas/Carol Solberg (BRA)

Megan/Nicole (CAN)

Diana/Margarita (VEN)

Erika/Poletti (PAR)

GRUPO G

Talita/Rebecca

Day/Stockman (EUA)

Lahti/Ahtianen (FIN)

Payano/Rosario (DOM)

GRUPO I

Taiana/Hegê

Muller/Tilman (ALE)

V. Orsi Toth/ R. Orsi Toth (ITA)

Worapeerachayakorn/Naraphornrapat (TAI)

Masculino

GRUPO A

Bruno Schmidt/Saymon (BRA)

Rossi/Carambula (ITA)

N. Capogrosso/T. Capogrosso (ARG)

Jawo/Jarra (GAM)

GRUPO E

André/George (BRA)

Samoilovs/Smedins (LET)

Huber/Dressler (AUT)

Salemi/Vakili (IRA)

GRUPO L

Renato/Vitor Felipe (BRA)

Alison/Guto (BRA)

Nicolaidis/Carracher (AUS)

Mora/Lopez (NIC)

