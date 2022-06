Manaus (AM) – O corpo de um homem identificado como Francisco Oliveira de Souza, de 31 anos, foi encontrado dentro de um carro de aplicativo, na tarde deste domingo (12), no ramal do Pau Rosa, no km 12, da rodovia BR-174, no Amazonas.

De acordo com informações da polícia, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de tiroteio na região. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com um carro abandonado, modelo Onix, na cor preta. Quando os policiais revistaram a parte interna do veículo, encontraram o corpo da vítima.

Segundo informações preliminares de populares, o homem foi visto em uma festa no mesmo ramal quando posteriormente foi assassinado a tiros e, em seguida, abandonado dentro do automóvel. Não há informações sobre quem sejam os suspeitos dos disparos.

Os agentes do Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC), realizaram a perícia e constataram que o homem foi morto com 13 tiros. A vítima tinha uma tatuagem na região do tórax.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da vítima. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

