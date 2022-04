Vídeo: homem é executado e tem corpo jogado de carro em rua da Compensa

Manaus (AM) – Na tarde desta quinta-feira (14), o corpo de um jovem identificado como Iranildo Souza Seixas de 19 anos, foi jogado de um carro em movimento com vários ferimentos causados por disparos de arma de fogo na rua, bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações de moradores que não se identificaram, por voltas das 16h, um carro de modelo não identificado jogou o corpo do jovem Iranildo na rua. O corpo estava cheio de marcas de tiros qu atingiram tórax e cabeça.

O irmão da vítima esteve no local e identificou o corpo. A vítima morava na rua Matos Areosa, no mesmo bairro onde foi jogado para morrer.

Os policiais da 8ª Companhia Comunitária Militar (Cicom) estiveram no local e isolaram o corpo. A Polícia Técnico Científica fez a perícia no local e os agentes do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo do local.

O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros ( DEHS ), que vai solucionar o caso.

Caso parecido

O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi jogado de um veículo na manhã desta quinta-feira (14), na rua Monte Sião, comunidade Braga Mendes, bairro Cidade De Deus, zona Norte.

De acordo com informações dos policiais militares da 13ª Cicom, uma guarnição foi acionada, por volta das 4h40, por moradores da área, que encontraram o corpo no local. Ainda segundo relatos, ocupantes de um veículo, de placa e modelo não identificados, passaram na rua e jogaram o corpo.

