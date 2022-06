Javari pode gerar CPI

Por entender que os acontecimentos ocorridos na Terra Indígena Vale do Javari não podem ser tratados como algo isolado, inclusive em consequência da alta repercussão na mídia internacional, o Senado aprovou a criação de uma Comissão Externa Temporária para investigar as causas que resultaram no desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips.

Autor da propositura que gerou a Comissão, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pediu pressa para que os partidos indiquem os nomes dos nove parlamentares que virão ao Amazonas realizar investigações sobre o quadro de violência que graça no Javari e cujos resultados poderão subsidiar a formação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Congresso.

“Não podemos mais tratar como isoladas situações de violência contra os defensores da floresta. Temos a escalada do banditismo de uma política de ódio e violência que deve ser combatida com ações eficientes dos poderes”, disse Randolphe em sessão do Senado, defendendo a urgência da Comissão.

Fala-se que Randolphe e outros parlamentares, que se voltaram para o Javari logo após os acontecimentos do último 05 de junho, estranharam um recente evento que envolveu a Embaixada brasileira em Londres. Como se sabe, uma fonte da Embaixada ligou no amanhecer de segunda-feira (13) para a esposa de Phillips, Alessandra Sampaio, comunicando que os corpos dele e de Bruno haviam sido encontrados.

Imediatamente, a Polícia Federal desmentiu o comunicado e a Embaixada se recusou a repisar o assunto. Um evento que os senadores não deixarão de investigar, de acordo com informações. Quem forneceu falsas informações a Embaixada acerca dos corpos de Bruno e Philips? E com que intenções?

