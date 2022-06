Corpos de jornalista e indigenista são encontrados em área de mata no AM

Desaparecimento no AM

Manaus (AM) – Os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips foram encontrados, no décimo dia de buscas, em uma área de mata do município de Atalaia do Norte (distante a 1.136 quilômetros de Manaus). Em entrevista coletiva realizada na noite desta quarta-feira (15), o comitê de crise informou que Amarildo da Costa, o ‘Pelado’, primeiro preso por envolvimento no desaparecimento da dupla, levou as equipes até o local onde os corpos foram enterrados.

As informações foram repassadas durante a coletiva de imprensa realizada na Superintendência da Polícia Federal, que fica localizada na avenida Domingos Jorge Velho, no bairro Dom Pedro, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o comitê de crise, após as equipes de investigações realizarem as buscas pelos corpos das vítimas no local informado por Amarildo, irmão de Oseney da Costa, o ‘Dos Santos’, segundo preso pelo desaparecimento da dupla, materiais orgânicos humanos foram encontrados onde o suspeito apontou.

Ainda conforme o superintendente regional, Eduardo Alexandre Fontes, além dos corpos, Pelado informou o local onde os irmãos afundaram a embarcação de Bruno e Dom.

“As partes humanas foram enterradas em uma área de difícil acesso, a 3,1 km do local onde a embarcação foi afundada conforme relatado pelo suspeito”, explicou a autoridade. A dupla de irmãos colocou sacos de terra para a embarcação afundar.

Oseney Costa, que é irmão de Amarildo da Costa, confessou à polícia na manhã desta quarta-feira, que ele e Pelado assassinaram o jornalista e o indigenista, após serem flagrados por pela dupla, pescando pirarucu em uma área ilegal.

Diante dos fatos, o comitê de crise informou que “as partes humanas encontradas são das vítimas. Porém, uma perícia com o material encontrado será realizada para confirmar e identificar as causas das mortes”.

