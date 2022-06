Especialistas embarcam para Atalaia do Norte para reforçar buscas por indigenista e jornalista inglês

Manaus (AM) – Nove especialistas em buscas de selva embarcaram, na manhã desta terça-feira (7), no terminal 2 do Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes, com destino ao município de Atalaia do Norte (distante a 1137 quilômetros de Manaus), para reforçar as buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira, da Fundação Nacional do Índio (Funai), e do jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian. A determinação foi dada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.

O titular da SSP-AM, general Carlos Mansur, acompanhou o embarque das equipes e deu mais detalhes da operação.

“Saiu uma equipe de especialistas em áreas de selva e mergulhadores com objetivo de reforçar a equipe que já temos em Atalaia do Norte nas buscas dos dois desaparecidos. A aeronave está levando dois policiais do Batalhão Ambiental, dois policiais civis da Core e cinco bombeiros militares, sendo três mergulhadores. A equipe irá pousar em Tabatinga e de lá seguirão em uma lancha blindada para Atalaia do Norte”, explicou.

Mansur informou que os nove especialistas irão se juntar aos mais de 10 profissionais que já atuam nas buscas.

“Esperamos encontrá-los o mais rápido possível e dar continuidade à investigação e buscas por eles. Ontem a equipe percorreu pelos últimos locais onde Bruno e Dom Phillips foram vistos e pessoas já estão sendo chamadas para darem depoimentos. Até agora são apenas depoimentos e não há nenhum preso. O último local que eles foram vistos foi na comunidade São Rafael, a três horas da sede do município”, contou.

Aparato tecnológico

Todo aparato tecnológico será utilizado para as buscas dos desaparecidos, segundo o general Carlos Mansur. Os bombeiros estão com equipamentos de mergulho e os especialistas estão indo para área de selva com toda tecnologia especializada.

O caso

O desaparecimento ocorreu na região do Vale do Javari, no trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte (distante a 1137 quilômetros de Manaus), no Amazonas. O MPF foi informado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), na manhã de segunda-feira (6), do desaparecimento dos profissionais, no extremo oeste do estado.

Por meio de nota à imprensa, o órgão informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar e acionou a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Força Nacional, a Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari e a Marinha do Brasil. A Marinha já confirmou ao MPF que conduzirá as atividades de busca na região, por meio do Comando de Operações Navais.

O governo federal também anunciou que vai montar uma operação no município de Tabatinga, no Amazonas, para se concentrar nas buscas. A equipe será integrada por agentes da Polícia Federal, oficiais da Marinha e do Exército, por bombeiros, servidores da Funai, Defesa Civil e Força Nacional de Segurança.

A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) comunicou que o indigenista e o jornalista se deslocaram com o objetivo de visitar a equipe de Vigilância Indígena que se encontra próxima a localidade chamada Lago do Jaburu (perto da Base de Vigilância da FUNAI, no rio Ituí), para que o jornalista visitasse o local e fizesse algumas entrevistas com os indígenas.

Veja momento do embarque das equipes:

