Segundo suspeito confessa assassinato de indigenista e jornalista desaparecidos no AM

Manaus (AM) – Um dos suspeitos presos pelo desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira confessou o crime para a Polícia Federal nesta quarta-feira (15). Oseney da Costa de Oliveira, de 41 anos, disse que ele e Amarildo da Costa mataram o jornalista inglês e o indigenista no dia 5 de junho, após serem flagrados por eles pescando ilegalmente no território indígena.

De acordo com o jornalista da Band, Valteno de Oliveira, Dom e Bruno foram assassinados por Oseney e Amarildo. Após o crime, os corpos foram decepados, esquartejados e incendiados, e depois jogados em uma vala na região do Rio Javarí.

A Polícia Federal deve realizar uma coletiva ainda nesta quarta-feira para dar maiores detalhes e o encerramento do caso.

Oseney foi levado no início da tarde desta quarta-feira pela PF para apontar o local do crime. A PF vai dar o caso por encerrado e indicar Osoney e Amarildo pelo assassinato. Também há a suspeita de participação de outras pessoas nas mortes de Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira.

*Com informações da Band News

