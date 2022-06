Cruzeiro renova com técnico Paulo Pezzolano até 2023

Paulo Pezzolano permanece no Cruzeiro até 2023. Desconhecido dos brasileiros, o treinador era uma aposta da diretoria que rapidamente caiu nas graças do torcedor.

“Renovamos com Paulo Pezzolano! Nosso técnico e sua comissão ficam com a gente até 2023”, anunciou o Cruzeiro em suas redes sociais, já contando com o comandante uruguaio no retorno à elite nacional na próxima temporada.

A confiança no trabalho é tão grande que poucos duvidam que Pezzolano não garantirá o acesso na Série B. Até agora, o time lidera com folga a Segunda Divisão, com 28 pontos em 36 disputados, 10 a mais que o Grêmio, atualmente o primeiro fora da zona de acesso.

Pezzolano chegou a Belo Horizonte em janeiro, aposta passagem pelo Pachuca. Com somente 38 anos, era uma aposta para o Cruzeiro acabar com o futebol burocrático dos últimos anos.

Os resultados são apertados, mas o desempenho impressiona. Em 30 jogos sob o trabalho do uruguaio, são 21 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, um alto aproveitamento de 72,2%, com 50 gols anotados. Os números o colocaram em evidência. Para não o perder, a diretoria optou por renovação com um aumento.

“Estou muito feliz aqui no Cruzeiro. Queria falar pra vocês, sócios, que renovei meu contrato até 2023”, disse Pezzolano. “Viemos ao Cruzeiro com um objetivo muito claro, que é o acesso. Estamos no caminho certo. Sabemos que é muito difícil, mas estamos tranquilos que estamos no caminho certo e estamos trabalhando muito para isso. Estamos felizes de ficar no Cruzeiro”, completou o treinador.

Pezzolano era uma das opções do Flamengo para a vaga do demitido português Paulo Sousa e também teria sido sondado por outros clubes da elite nacional. Com aumento salarial, a aposta mineira é que fique por um bom tempo no Cruzeiro.

