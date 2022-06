Vasco vence o Cruzeiro no Maracanã e segue em busca do acesso

Na tarde deste domingo (12), no Maracanã, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu Cruzeiro pelo placar de 1 a 0. O gol do confronto foi marcado por Getúlio no primeiro tempo.

Com o Maracanã lotado, Vasco e Cruzeiro fizeram grande jogo e confirmaram o prognóstico traçado às vésperas do confronto. Líder da competição, o time comandado por Paulo Pezzolano tentava furar o bom bloqueio montado por Emílio Faro à frente da área vascaína, mas não encontrava espaço suficiente para o bom jogo de troca de bola proposto desde o início da Série B.

O Vasco, por sua vez, como de costume desde os tempos de Zé Ricardo, buscou o jogo rápido em contra-ataque e, desta forma, deu o primeiro golpe no clássico nacional.

Aos 23 minutos, em trama veloz em jogo reativo, Gabriel Pec serviu Nenê na esquerda do campo de ataque. O meia cruzou na medida para Getúlio, que mergulhou e cabeceou forte para o fundo da rede defendida por Rafael Cabral.

Na volta para a segunda etapa, o Vasco não se retraiu e seguiu jogando para ampliar o marcador dentro de casa. O Cruzeiro apostava na inversão de jogadas, tentando movimentar a marcação adversária, e chegou a levar perigo, com Bidu, em finalização que foi bloqueada em cima da linha por Juan Quintero.

A tônica dos últimos 45 minutos foi de muita pressão do Cruzeiro, que apostava na bola aéra usando o centroavante Edu como referência na grande áerea, mas a defesa cruzmaltina se mostrava bem postada, cortando com facilidade todas as investidas. Em outra situação, Daniel Junior finalizou forte e tirou tinta da trave direita do goleiro Thiago Rodrigues.

Com muito volume de jogo, mas de maneira desorganizada, o Cabuloso não conseguiu marcar no Maracanã. A vitória por 1 a 0 do Gigante da Colina foi confirmada ao apito final do árbitro Anderson Daronco, arrancando a explosão dos mais de 63 mil torcedores presentes. A equipe mineira segue na liderança da competição, com 28 pontos, mas vê a aproximação dos cariocas, que se afirmaram na 3ª colocação, com 24 pontos.

Próximos jogos

O Vasco, ainda embalado pela ótima sequência de resultados, volta a campo no próximo sábado (18), às 16h, contra o Londrina, fora de casa. Já o Cruzeiro irá enfrentar a Ponte Preta, no Mineirão, às 16h da próxima quinta-feira.

