Vasco terá três reforços para jogo contra o Cruzeiro no Maracanã

Na tabela de classificação, o terceiro colocado com 21 pontos

Invicto na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama terá três retornos para o duelo contra o Cruzeiro que acontece no domingo (12), às 16h, de Brasília, no Maracanã.

Recuperado de lesão no músculo adutor da coxa esquerda, o meia Juninho treinou com o grupo na quinta-feira (9) e pode ser relacionado para o jogo válido pela 12ª rodada. Além dele, o zagueiro Quintero e o meia Palacios voltam ao time após suspensão.

Fora desde a partida contra o Guarani, no dia 19 de maio, na Arena da Amazônia, Juninho, de 21 anos, disputa a posição com o ex-jogador do Cruzeiro Matheus Barbosa.

A definição será opção do auxiliar Emílio Faro, que assumiu o Vasco de forma interina após a saída do técnico Zé Ricardo.

Se contará com três reforços, o Cruzmaltino terá o desfalque do volante Andrey, que foi convocado e já se apresentou à seleção brasileira sub-20. O time carioca também não contará com o zagueiro Ulisses, o meio-campista Sarrafiore e os atacantes Erick e Raniel, que continuam se recuperando de lesão.

Na tabela de classificação, o Cruzeiro é líder com 28 pontos ganhos. Já o Vasco é o terceiro colocado, com 21.

*R7

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Torcida esgota ingressos para jogo contra o Cruzeiro no Maracanã

Zé Ricardo se pronuncia após saída do Vasco

Vasco joga contra o Náutico em Recife