Homem é preso com 6kg de droga no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 21 anos foi preso com 6 quilos de maconha tipo skunk, no Centro Histórico de Manaus, por policiais militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O suspeito estava, na tarde desta quarta-feira (15), em um carro de aplicativo, como passageiro, e receberia cerca de R$ 3 mil pelo transporte das substâncias ilícitas. Ele é procedente de Coari (distante a 363 quilômetros de Manaus).

Os policiais faziam um deslocamento, por volta das 15h, na região do Centro, quando foram acionados por uma equipe do policiamento ostensivo geral a pé, informando a atitude suspeita de um veículo modelo Ônix, de cor vermelha, e placas QZP4I88, que estava em trânsito na avenida Eduardo Ribeiro. Os policiais localizaram o veículo e realizaram acompanhamento, procedendo a abordagem.

O carro era ocupado pelo motorista do transporte por aplicativo e por um passageiro de 21 anos. Após os procedimentos de revista e busca pessoal, com o passageiro, os policiais encontraram cerca de 6 quilos de maconha tipo skunk e um aparelho celular, que foram apreendidos.

Questionado sobre a posse das drogas, o suspeito informou que morava na cidade de Coari e que teria vindo à capital apenas entregar os ilícitos, pelo que receberia R$ 3 mil. Em razão do flagrante, o homem foi detido e conduzido, juntamente com o material ilícito, para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

